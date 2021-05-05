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Ömer Çelik'ten CHP'li Erdoğdu'ya tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Millet düşmanlığına karşı millet siyasetiyle mücadeleye devam edeceğiz.' ifadesini kullandı

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Google News - Timeturk
05.05.2021 01:04:22
Ömer Çelik'ten CHP'li Erdoğdu'ya tepki

Çelik, Twitter'dan, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında "Yassıada katliam örgütü yine ortaya çıktı" değerlendirmesine yer veren Çelik, "Milletin iradesi de bunun karşısında dimdik ayakta. Millet düşmanlığına karşı millet siyasetiyle mücadeleye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan