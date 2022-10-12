Oktay Vural İyi Parti yolunda mı?

MHP’li Oktay Vural’ın İyi Parti yolunda olduğu iddia edildi. Vural’ın kurultay olması durumunda Başkanlık Divanı’nda önemli bir göreve getirileceği belirtiliyor.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Kongre için düğmeye basan ancak büyük kurultayın seçim öncesi mi yoksa sonrası mı olacağı belirsizliğini koruyan İYİ Parti kadrosunu yeni isimlerle takviye ediyor. İyi Parti'ye katılacağı iddia edilen isimlerden biri de MHP'li Oktay Vural…

Yeni Şafak'ta yayımlanan habere göre; hafta içinde merkez sağ kökenli Bahattin Şeker'i transfer eden İYİ Parti'de katılımların devam edeceği belirtiliyor. Oktay Vural'ın ismi bu çerçevede dile getiriliyor.

BAŞKANLIK DİVANI HAREKETLİ

Genel Başkan Meral Akşener'in en son mart ayında değişikliğe gittiği A takımı da hareketli. Başkanlık Divanı'nda ekonomi, teşkilat ve siyasi açıdan daha güçlü kadrolarlar oluşturmak için önemli değişikler yapılması bekleniyor. Kurultaya gidilsin gidilmesin Genel İdare Kurulu'nda alınacak karar ile bu yönde adım atılabileceği belirtiliyor. Mart ayında teşkilatı kendisine bağlayan Akşener'in de bazı isimlerin performansından memnun olmadığı ifade ediliyor.

Partiye katılacağı konuşulan Oktay Vural'ın kurultay olması durumunda Başkanlık Divanı'nda önemli bir göreve getirileceği belirtiliyor. Kurultay olmazsa Vural'ın Genel Merkez bünyesinde de etkili bir göreve getirilebileceği konuşuluyor.

EŞİNİ KAYBETTİKTEN SONRA AKTİF SİYASETTEN ÇEKİLDİ

9 Şubat 1956, Diyarbakır doğumlu olan Oktay Vural,1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Bunun yanında 1983'de Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü'nde yüksek lisans, 1987'de Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde de doktora eğitimini tamamladı. 1988 senesinde de yardımcı doçentliğe yükseldi. 21, 23, 24 ve 25. Dönemlerde İzmir milletvekili seçilen Vural Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma Bakanlığı da yapmıştır. Ayrıca 24. Dönem'de de Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup başkanvekilliğini vazifesini yürütmüştür. 2014'te eşi Tuba Vural'ı meme kanserinden kaybeden Vural, uzun bir süredir aktif siyasette yer almıyor. Vural, hükümete yönelik çekinceleriyle biliniyor.