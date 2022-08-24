Oğuzhan Asiltürk kimdir? Oğuzhan Asiltürk Siyasi hayatı

Oğuzhan Asiltürk kimdir? Oğuzhan Asiltürk aslen nereli? Oğuzhan Asiltürk hangi görevlerde yer aldı? Oğuzhan Asiltürk neden öldü? Türk siyasetçi Oğuzhan Asiltürk, İçişleri bakanlığı, sanayi ve teknoloji bakanlığı görevlerinde bulundu. Ayrıca Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu başkanlığı görevini yürütmekteydi. Geçtiğimiz yıl vefat eden Asiltürk, arama motorunda tekrardan gündemde yer aldı. Oğuzhan Asiltürk hakkında merak edilenlere haberimizde yer verdik. İşte detaylar.

Oğuzhan Asiltürk Kimdir?

Oğuzhan Asiltürk kimdir, nerelidir? Oğuzhan Asiltürk, 25 Mayıs 1935 tarihinde Malatya'nın Hekimhan ilçesinde dünyaya geldi. Annesinin adı Fatma, babasının adı Mahmut Besim'dir. İlk ve ortaokulu Malatya'da, liseyi ise Sivas ve Antakya'da tamamladı. Üniversite eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. Oğuzhan Asiltürk ardından Ankara'da kardeşi Atilla Asiltürk ile birlikte Asiltürk Proje adıyla bir şirket kurarak müteahhitlik yaptı. Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Türkiye İçişleri Bakanı, Milletvekilliği ve uzun yıllar Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu başkanı olarak görev almıştır. Oğuzhan Asiltürk, Sevinç Asiltürk ile evli olup 4 çocuk babasıdır. Oğuzhan Asiltürk,13 Eylül'de koronavirüs sonrası gelişen zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetinden hastaneye kaldırılmış olup 1 Ekim 2021 günü hayatını kaybetti.

Oğuzhan Asiltürk Siyasi Hayatı

Oğuzhan Asiltürk hangi görevlerde bulundu? Oğuzhan Asiltürk 14.'üncü ve 15'inci dönem Ankara milletvekilliği, 19'uncu, 20'nci ve 21'inci dönem Malatya milletvekilliği ile içişleri bakanlığı, sanayi ve teknoloji bakanlığı görevlerinde bulundu. MSP Davası sebebiyle bir yıl gözaltında kaldı, yargılandı ve beraat etti. 10 yıl süreyle siyasetten yasaklandı. Yasak kalktıktan sonra ilk kongrede RP'nin genel sekreterliğine seçildi.11 yıl sonra tekrar Malatya'dan milletvekili seçildi. Fazilet Partisi'ne girdi. Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı. Saadet Partisi'nin yüksek istişare kurulu başkanlığına seçildi.