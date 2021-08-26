Oğuzhan Asiltürk ittifak şartını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeyle dikkatleri üzerine çeken, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk 'İstişarelerden sonra diğer partilere diyeceğiz ki, bizim inancımız şu, bizim toplumun yanlış gidişine hatalı hallere çözüm bulabilmemiz için mecliste grubumuzun olması lazım.' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyle dikkatleri üzerine çeken, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Afganistan'da yaşanan gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yapmış, açıklamasında 'Milli Görüş Hareketi lideri' imzasını kullanmıştı.

Asiltürk yeni yaptığı açıklamada ittifak için şartını açıkladı.

Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in haberine göre Saadet Partisi Gençlik Kolları'nın Akçakoca'da gerçekleşen kampında yaptığı konuşmada, SP'nin hangi ittifakta yer alacağı ile ilgili iki tarafın da teklifine bakacaklarını belirtti.

Seçim sürecine kadar iktidar partisi dâhil herhangi bir partiyle birliktelik kurmayacaklarını ifade eden Asiltürk, ittifak şartı olarak ise Meclis'te grup kurma şartını ortaya koydu.

Asiltürk, "Seçimlere gidene kadar, biz iktidar partisiyle birleşmiş olmayız. MHP'lilerle, diğerleri var, ‘sizinle beraber olacağız' diye bir şey yapamayız. Söz veremeyiz. Niye veremeyiz, ilerde neyin ne olacağı belli olmadan oturulup, ileriye yönelik kararlar hatalar olabilir.

İstişarelerden sonra diğer partilere diyeceğiz ki, bizim inancımız şu, bizim toplumun yanlış gidişine hatalı hallere çözüm bulabilmemiz için mecliste grubumuzun olması lazım. Aksi halde 19 milletvekiliniz olsa gündem dışı konuşma yaparsınız, hiç bir şeye karışamazsınız. Ama 20 milletvekili olunca başkanlık divanında olursunuz. Otururuz görüşürüz, konuşuruz. Biz teklifleri alır değerlendiririz, ona göre karar veririz. Ama şimdi bu karar verilemez." şeklinde konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.