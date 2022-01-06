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Numan Kurtulmuş AA kameramanına yönelik saldırıyı kınadı

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Yahudi yerleşimcilerin AA kameramanı Fayiz Ebu Rumeyle'ye yönelik saldırısını kınadı.

2 Saat Önce
2022-01-06 06:51:50
Numan Kurtulmuş AA kameramanına yönelik saldırıyı kınadı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, yaralanan Rumeyle ve AA'ya geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "İsrail'deki sınır tanımaz ırkçı siyonist anlayışın gerçek yüzünü bir kez daha gösterdiği bu hain saldırıyı lanetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı Yahudiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Filistinli tutuklu Hişam Ebu Hevaş'ın yattığı hastane önünde çekim yapmak için bekleyen AA Kameramanı Fayiz Ebu Rumeyle'yi darbetmiş, Rumeyle hastaneye kaldırılmıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da saldırıyı kınadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Tel Aviv'de görev yapan Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Fayiz Ebu Rumeyle'ye yönelik saldırıyı kınadı.

Altun, Rumeyle'nin, Filistinli tutuklu Hişam Ebu Hevaş'ın yattığı hastane önünde çekim yapmak için beklerken saldırıya uğramasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görevi başında İsrail'deki aşırı sağcıların saldırısına uğrayan AA kameramanımız Fayiz Ebu Rumeyle'ye yapılan saldırıyı kınıyoruz. Kendisine ve basın camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Konunun her alanda takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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