Nihat Genç'ten Kraliçe Elizabeth'in ölümü sonrası Abdullah Gül'e taziye mesajı!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in öldüğü gün Londra'da olduğu ortaya çıkmıştı. Gazeteci Nihat Genç, Elizabeth'in vefat etmesinin ardından sosyal medya hesabından Gül'e başsağlığı mesajı yayınladı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Gazeteci Nihat Genç, Kraliçe'nin öldüğü gün Londra'da bulunduğu ortaya çıkan Abdullah Gül'e taziye mesajı yayınladı.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

İngiltere Kraliçesi 2'inci Elizabeth, Abdullah Gül onuruna Buckingham Sarayı'nda yemek vermişti. Gül, ayrıca Elizabeth ile kadeh tokuşturduğu fotoğrafı ile hafızalara kazınmıştı.

Gazeteci Nihat Genç, Abdullah Gül'e bir taziye mesajı yayınladı.

İşte Genç'in o paylaşımı: