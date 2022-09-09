DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,2455 ₺

EURO

18,4371 ₺

ALTIN

1.013,52 ₺

BİST

3.506,39 ₺

TIMETURK / POLİTİKA / Nihat Genç'ten Kraliçe Elizabeth'in ölümü sonrası Abdullah Gül'e taziye mesajı!

Nihat Genç'ten Kraliçe Elizabeth'in ölümü sonrası Abdullah Gül'e taziye mesajı!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in öldüğü gün Londra'da olduğu ortaya çıkmıştı. Gazeteci Nihat Genç, Elizabeth'in vefat etmesinin ardından sosyal medya hesabından Gül'e başsağlığı mesajı yayınladı.

42 Dakika Önce
2022-09-09 10:47:47
Nihat Genç'ten Kraliçe Elizabeth'in ölümü sonrası Abdullah Gül'e taziye mesajı!

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Gazeteci Nihat Genç, Kraliçe'nin öldüğü gün Londra'da bulunduğu ortaya çıkan Abdullah Gül'e taziye mesajı yayınladı.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

İngiltere Kraliçesi 2'inci Elizabeth, Abdullah Gül onuruna Buckingham Sarayı'nda yemek vermişti. Gül, ayrıca Elizabeth ile kadeh tokuşturduğu fotoğrafı ile hafızalara kazınmıştı.

Gazeteci Nihat Genç, Abdullah Gül'e bir taziye mesajı yayınladı.

İşte Genç'in o paylaşımı:

Başlıksız-2_91

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş