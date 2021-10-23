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TIMETURK / POLİTİKA / Nihal Bengisu Karaca'dan Mehmet Metiner'e sert sözler: Terörist!

Nihal Bengisu Karaca'dan Mehmet Metiner'e sert sözler: Terörist!

Habertürk gazetesi yazarı Nihal Nihal Bengisu Karaca, Mehmet Metiner'in 'Cumhurbaşkanı parti genel başkanı olmamalı' ifadesine sert tepki gösterdi.

3 Saat Önce
2021-10-23 10:57:21
Nihal Bengisu Karaca'dan Mehmet Metiner'e sert sözler: Terörist!

Twitter hesabından Metiner'in "Cumhurbaşkanı parti genel başkanı olmamalı" sözlerini alıntılayan Karaca, kendisinin yıllarca tetikçilik yaptığını, AK Parti'nin oy oranları düşünce 'demokrat' postuna büründüğünü söyledi.

'TERÖRİSTLİĞİ HAYIRLI OLSUN'

Karaca, aynı sözler nedeniyle kendisini 6 ay önce 'terörist' ilan ettiğini belirttiği Metiner için şu ifadeleri kullandı:

"Rejimin/modelin daha da otoriterleşmesi için yıllarca tetikçilik yapmış olan şahıs, Ak parti oy oranlarının düştüğünü görünce hemen 'demokrat' postuna bürünmeyi denemiş. Oysa 6 ay önce aynı şeyi söylediğim için bana terörist demişti. O halde, teröristliği hayırlı olsun"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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