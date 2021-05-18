'Netanyahu, Erdoğan'ın İsrail'in versiyonu' diyen Akşener'e büyük tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sivillerin, bebeklerin katili olan İsrail Başbakanı Netanyahu ile karşılaştırdı. Akşener, Cumurbaşkanı Erdoğan ile Filistin’de ve Gazze’de katliam yapmakla sorumlu tutulan Netanyahu arasında benzetme yaptı. Akşener, 'Netanyahu, Erdoğan'ın İsrail versiyonudur' dedi. Akşener'in sözlerine AK Partili siyasilerden tepki geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Mart ayında İsrail'de seçimler yapıldı ve oluşan tablo, İsrail'in en uzun süreli başbakanı Netenyahu'nun, yeni bir hükümet kurmasına imkan vermedi. İsrail Cumhurbaşkanı da hükümeti kurma görevini, Yeş Atid partisine verdi. Birden bire, İsrailli Arap partileri kritik bir öneme sahip oluverdiler. Çünkü hükümet ortağı olma, yeni iktidarı belirleme ihtimalleri doğdu. Bu gelişmeler üzerine bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu olan, Benyamin Netenyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan, sivillerin ve çocukların hayatlarına kast etmekten geri durmadı. Önce Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs Sahra kışkırtmaları yaşandı. Ardından Gazze'ye operasyon başladı. İsrailli Arap partileri de yaşananlara tepki olarak koalisyon görüşmelerinden çekildi. Kim kazandı? Savaş tüccarları, koltuk meraklıları, değişim istemeyen statükocular kazandı. Kim kaybetti? İsrail'de yaşayan Araplar kaybetti. Gazze'deki siviller, kadınlar ve çocuklar kaybetti. İsrail demokrasisi kaybetti."

AK Partili Akçay: Provokatör dili

AK Partili Erkan Akçay, Akşener'in Başkan Erdoğan ile Netanyahu'yu bir gören sözlerine sert tepki koyarak, "İğrenç bir ifade, bu dil bir siyasi muhalefet dili değil ajan provokatör dilidir. Kınıyorum. Kınıyorum. Her hadiseyi mühim meseleleri bir manivale olarak kullanmak, Cumhurbaşkanına düşmanlık ifade eder. Bu düşman safında yer almaktır." dedi.

Erdoğan'ın ve Türkiye'nin Filistin'e sahip çıkan tek ülke olduğuna vurgu yapan Akçay, "Oluşan milli duruşu sabote ediyor. Meral Akşener, İsrail safında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

AK Partili Turan: “Bu ifadeler terörist İsrail'i ve dostlarını sevindirmiştir”

Sabah gazetesine konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ise yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın İsrail'e yönelik çıkışı sonrası Akşener'den cevap geldiğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

“İYİ Parti Genel Başkanı Meral AKŞENER'in bugünkü Grup toplantısında yaptığı skandal konuşmayı şiddetle kınıyorum. Mazluma kol kanat geren, zalime ve haksızlığa karşı duran liderimizin, Cumhurbaşkanımızın katil Netanyahu'ya benzetilmesi Türk Bayrağı altında yaşayan herkesin tepkisini çekmiştir.

Daha dün kabine toplantısı sonrasında Netanyahu'yu, Biden'ı en sert şekilde eleştiren Cumhurbaşkanımıza ilk cevap Telaviv veya NewYork'tan önce Akşener'den geldi. Bu çok manidardır.

Bu ifadeler terörist İsrail'i ve dostlarını sevindirmiştir. Böyle bir skandala imza atan Akşener acaba kimin sözcüğüne soyundu?

Netanyahu'nun en çok korktuğu ve her konuşmasında hedef aldığı Liderimiz Recep Tayyip ERDOĞAN'ı ona benzetmek hem Filistin'de yürütülen haklı davayı sulandırma girişimidir hem de Netanyahu'nun mevziinden Türkiye'ye, Cumhurbaşkanımıza ateş etme çabasıdır.

Bu talihsiz ve çirkin sözler bizim kadar Filistinde İsrail zulmüne direnen kardeşlerimizi yaralamıştır. Ancak bu sözlere sevinen birileri vardır o da Siyonistlerdir.

Siyonizm'in uluslararası arenada yaptığı zulmü meşrulaştırma çabalarına çanak tutan bu açıklama siyasi tarihimize düşmüş kara bir lekedir. Ne Netanhayu'ya ne de içimizdeki Netanyahulara projecilere aziz milletimiz müsaade etmeyecektir. Siyaset nezaket içerisinde yapılmalıdır. "Her insan dilinin altında gizlidir" sözü gereği herkes diline sahip çıkmalıdır.”

Akşener'e sosyal medyadan tepkiler

Akşener'e sosyal medya üzerinden tepki içeren bazı paylaşımlar:

İletişim Fahrettin Altun:

Sayın Cumhurbaşkanımızı eli kanlı bir katile benzetmek siyaset etmek değildir.

Bu benzetmeyi yapanlar aynı ifadeleri Mescid-i Aksa önündeki Filistinlilerin yanında kullansınlar.

Onlara en güzel cevabı yine Filistinli kardeşlerimiz ve tüm gönül coğrafyamız verecektir. Yazık.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:

Filistin davasını bir kutsal emanet olarak taşıyan Cumhurbaşkanımızla bebek katili Netanyahu'yu aynı cümlede zikretmek sadece Siyonistleri sevindirir. Bu sakil benzetme siyaset değil bir akıl ve vicdan tutulmasıdır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:

Cumhurbaşkanımız içerden ve dışardan yapılan ahlak dışı saldırılara bakmadan mücadelesini sürdürüyor. Gazze'den, Kudüs'ten ve Mescidi Aksa'dan bu mücadele ve Cumhurbaşkanımız için yapılan dualara şahidiz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.