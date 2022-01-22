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TIMETURK / POLİTİKA / Nagehan Alçı, koronavirüse yakalandı

Nagehan Alçı, koronavirüse yakalandı

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, koronavirüs'e yakalandığını duyurdu.

55 Dakika Önce
2022-01-22 14:51:28
Nagehan Alçı, koronavirüse yakalandı

Alçı, bugünkü yazısında, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söylerken, boğaz, sırt, bel ve göğüs ağrısı yaşadığını, yorgun hissettiğini dile getirerek, "Kısacası pek de hafif geçirdiğimi söyleyemem. Demek ki aşılı olmasam ipin ucundaymışım..." dedi.

Alçı, temaslı olduğu aile bireyleri üzerinden yaptığı değerlendirmede ise, "Artık pandeminin ilk döneminin çerçevesi ile yol yürümek imkansız hale geldi. Karantina sürelerinin kısalması, PCR zorunluluğunun karantina bitiminde kalkması gibi küçük değişiklikler yapılıyor ama genel çerçeve aynı" ifadesini kullandı.

Alçı, şunları kaydetti:

"Oysa ben artık radikal bir çıkışla geldiğimiz noktada vaka kovalamak, raporlamak, karantina gibi uygulamaları kaldırmamız gerektiğini düşünüyorum.

Açık söyleyeyim, virüs tespiti hayalet kovalamaktan farksız bu saatten sonra. Zaten yüzde 20'yi en fazla yakalayabiliyorsunuz. Yüzde 80 kayıt altında değil. Semptomu olmayan temaslılara da artık test yapılmıyor. Yani aslında bir nevi görüntüde bir tespit çabası bu. Kimi yakalayabilirsen onu eve tıkıyorsun gibi bir durum. Adaletli de değil.

Önerim Covid'i artık kayıt altına almaktan vazgeçmek.

Ancak bunu yapabilmek için Batı'da çoktan uygulanmaya başlanan 5-11 yaş arası çocuklara aşıyı da tedarik etmemiz gerekiyor. Neden o konuda Türkiye bu kadar kapalı, niçin çocuklarımıza aşı olanağı sunulmuyor ve hatta bu neredeyse tartışma konusu dahi olmuyor anlamış değilim.

Çocuklara aşı seçeneğini de sunduktan sonra artık şeytanın bacağını kırıp Covid'i diğer gribal enfeksiyonlar gibi bireysel alana sokmak gerek, zira bu gidiş sürdürülebilir değil." .

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