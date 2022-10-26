MYP lideri Remzi Çayır: 6’lı masayı anlamıyorum

6’lı masayı anlamadığını, masanın umut olmadığını belirtenMilli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır, “Benim anlamadığımı vatandaşın anlamasını beklemeyin. Bizim kuracağımız birlikteliğe Milli Yol Partisi bir hareket başlattı. 30 Ekim’den sonra göreceksiniz. Yapacağımız kongreden sonra bütün siyasi partilerle görüşeceğiz ve öyle ortaya uçuk kaçık, masal anlatmaya gerek yok” diye konuştu.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Uzun yıllar Büyük Birlik Partisi'nde (BBP) ve Cumhur İttifakı içerisinde siyaset yapan Remzi Çayır öncülüğünde kurulan Milli Yol Partisi örgütlenme çalışmalarında sona geldi. 30 Ekim'de Ankara'da, Atatürk Spor Salonu'nda 1'inci Olağan Büyük Kongresi'ni gerçekleştirecek olan Milli Yol Partisi, bu süreçte 45 ilde ve ilçelerinde kongresini tamamladı.

MASAL ANLATMAYA GEREK YOK

CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Altılı Masa'yı anlamadığını, masanın umut olmadığını ifade eden MİLLİ YOL Genel Başkanı Çayır, “Benim anlamadığımı vatandaşın anlamasını beklemeyin. Bizim kuracağımız birlikteliğe Milli Yol Partisi bir hareket başlattı. 30 Ekim'den sonra göreceksiniz. Yapacağımız kongreden sonra bütün siyasi partilerle görüşeceğiz ve öyle ortaya uçuk kaçık, masal anlatmaya gerek yok” diye konuştu. İttifak çalışmalarına dair de bilgi veren Çayır bu konuda şunları söyledi:

“Milletin hayatını kolaylaştırmak için rasyonel yaklaşımlarla bir birliktelik kuracağız. Milli Yol İttifakı'nı kuracağız. ‘Türkiye İttifakı, Milli Yol İttifakı, Millî İttifak, Vicdan İttifakı, Adalet İttifakı' diyebilirsiniz. Bir ittifaka ihtiyaç var. Şu anda sistemin ucubeliğinden ve lüzumsuzluğundan dolayı hiçbir parti ‘ben ülke yöneteceğim' diyemiyor. Ortak adayla milletin huzuruna çıkmayı hedefliyor. Partilerin bir araya gelmesinin öncülüğünü yapacağız.

TARİHTE İLK KEZ ÜLKÜCÜ CUMHURBAŞKANI ADAYI

Gazeteduvar'ın aktardığına göre; Çayır, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda da partisinin görüşünü açıkladı. “Konuşacağımız isimler karar verirse cumhuriyet tarihinde ilk kez Milli Yol Partisi öncülüğünde ülke, ülkücü bir cumhurbaşkanı adayı ile karşılaşacak” diyen Çayır MHP lideri Devlet Bahçeli'ye dönük eleştirilerini de kayda geçerek şöyle devam etti:

“‘Gel vatan sizden hizmet bekliyor' diye ülkücülere denildi. Ülkücüler koşa koşa gitti. Artık söz sırası ülkücülerin, milliyetçilerin, maneviyatçıların ve bu ülkeye ömrünü vakfetmiş ve gerçekten bu ülkenin her türlü zorluğunu yaşamış insanların önlerinde yeni bir sayfa açmamız gerekiyor. Sıra bu ülke için kendini feda etmişlerdedir. Belki yarın birisi çıkıp diyecektir ki ‘Ya ülkücü diyorlar bunlar kim? Ülkücülükse bizim parti var' Var mısın Sayın Bahçeli? Çıkıyor musun, kendi adına oy istiyor musun? ‘Ben adayım, bana oy verin ülke yöneteceğim' diyor musun? Demiyorsun. Başkasını işaret ediyorsun.”

‘BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ, PARTİDEN ÖTE TİCARETHANE'

Büyük Birlik Partisi'nden ayrılış sürecine dair yöneltilen soruya ise Çayır, “Büyük Birlik Partisi'nin şu anda bir partiden öte ticarethane olduğunu çok rahat ifade edebilirim. İsteyen istediği dersi alsın. Ben lafı yutkunarak söyleyecek bir adam değilim. Orada bir ideal arayanlar boşuna arıyordur. Orada kendi geleceğini arayanlar olabilir ama milletin, insanlığın geleceğini, umudu orada arayacak insanlara ben acırım, yazık. Boşuna zaman harcamasınlar. Onun için orada bir dava falan yoktur. Bize insanlar ‘Burası Muhsin Yazıcıoğlu'nun emaneti' diyebiliyor. Partiler kutsal değil. Partiler bize Allah'ın gönderdiği ayetler, hadisler değil. Sonuçta araç” ifadelerini kullandı. .