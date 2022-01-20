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TIMETURK / POLİTİKA / Mustafa Sarıgül’ün partisinde sürpriz istifa

Mustafa Sarıgül’ün partisinde sürpriz istifa

Mustafa Sarıgül’ün genel başkanlığını yaptığı Türkiye Değişim Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Canan Ceylan, sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıkladı.

2 Saat Önce
2022-01-20 08:21:30
Mustafa Sarıgül’ün partisinde sürpriz istifa

Mustafa Sarıgül'ün genel başkanlığını yaptığı Türkiye Değişim Partisi'nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

TDP Kadın Kolları Genel Başkanı Canan Ceylan partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Ceylan, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımında partisi ile hiçbir bağının kalmadığını belirterek, şunları yazdı:

“Biz hak hukuk adalet için çıktık bu yola. Ama haksızlık, adaletsizlik ve de hukuksuzluğun karşısında omurgalı dik duruşumuzdan hiç taviz vermedik. Bunun içindir ki, yapılan adaletsizliğin karşısında duracağız tabiî ki. TDP ile hiçbir bağım kalmamıştır.”
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