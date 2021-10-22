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Mustafa Sarıgül: Partimiz çözüm bulmak için yollarda
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TIMETURK / POLİTİKA / Mustafa Sarıgül: Partimiz çözüm bulmak için yollarda

Mustafa Sarıgül: Partimiz çözüm bulmak için yollarda

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Partimiz, kötülemek için karalamak için yollarda değil, partimiz çare bulmak için çözüm bulmak için yollarda” dedi.

1 Saat Önce
2021-10-22 15:14:20
Mustafa Sarıgül: Partimiz çözüm bulmak için yollarda

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bir dizi ziyaret için geldiği Osmaniye'de Şoförler Cemiyeti, Şehit ve Gaziler Derneği ve Muhtarlar Derneği ziyaretlerinin ardından, Alibeyli Mahallesi Palalı Süleyman Caddesi'nde partisinin il binasının açılışına katıldı.

Program öncesi, İl Başkanı Tülay Doğan ve partililerle birlikte çevredeki esnaf ve vatandaşları selamlayan Sarıgül, yaptığı konuşmada, “Türkiye Değişim Partimiz, bütün yurttaşlarımızın varlıklı olmasını, bütün yurttaşlarımızın mutlu olmasını isteyen bir siyasi partidir. Partimiz, kötülemek için karalamak için yollarda değil, partimiz çare bulmak için çözüm bulmak için yollarda. Türkiye'mizin bir değişime bir dönüşüme yeni bir enerjiye, yeni bir hayat sahasına ihtiyacı var. Onu inşallah Türkiye Değişim Partisi olarak sağlamak için yollardayız. Osmaniye'ye iktidara hazırlık merkezimizi açacağız. Osmaniye'ye iktidara hazırlık merkezimizin kapısından içeri giren hiçbir yurttaşımıza siz dün hangi partiye oy verdiniz, siz nerelisiniz hangi etnik kökendesiniz, dün ne yaptınız? O soruları asla ve asla sormayız. Türkiye Değilim Partisi olarak önce devletimizi baş tacı yapan bir partiyiz. Önce devletimizin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü gelir, sonra da partimiz gelir” dedi.

‘DEVLET BAHÇELİ'Yİ DE SAYGIYLA, SEVGİYLE SELAMLIYORUM'

Sarıgül, konuşmasının devamında, “Osmaniye deyince farklı görüşlerde olsak da devlet adamlığı son derece farklıdır. Osmaniye'nin yetiştirmiş olduğu çok değerli bir devlet adamı Devlet Bahçeli'yi de saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu güzel açılışımızın bütün ülkemize Osmaniye'mize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Mustafa Sarıgül, konuşmasının ardından partisinin Osmaniye İl Başkanlığı binasının açılış kurdelesini kesti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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