Mustafa Sarıgül kimdir? Mustafa Sarıgül Siyasi yaşamı

Mustafa Sarıgül kimdir? İş insanı ve siyasetçi Mustafa Sarıgül’ün yer aldığı görevler neler? Mustafa Sarıgül, Türk iş insanı ve siyasetçidir. 1999 Yıllarında İstanbul Şişli ilçesinin Belediye Başkanı görevini üstlendi. 2020 Yılında Türkiye Değişim Partisi adından bir parti kurarak çok konuşulmuştu. Mustafa Sarıgül hakkında merak edilen tüm ayrıntılara haberimizde değineceğiz. İşte ayrıntılar.

Mustafa Sarıgül kimdir?

Mustafa Sarıgül 15 Kasım 1956; İliç, Erzincan'da Dünya'ya geldi. Türk iş insanı ve siyasetçidir. Süleyman ve Seher Sarıgül'ün torunu olan Mustafa Sarıgül'ün babası Hakkı Sarıgül, annesiyse Ayşe Ateş Sarıgül'dür. Sarıgül, eğitimine Güngören Köyü İlkokulunda başladı. Ailesinin İstanbul'a göç etmesi nedeniyle İstanbul'a taşındılar. Burada liseyi Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tamamladı. Daha sonra lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun oldu. Çalışma yaşamına Kağıthane Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT Genel Müdürlüğünde devam etti. Kamu görevinden ayrılarak ticaret yapmaya başladı. Mustafa Sarıgül, 1999-2014 yılları arasında İstanbul ilinde Şişli ilçesinin belediye başkanlığı görevini üstlendi. Şişli Belediye başkanlığı sırasında çok sayıda devlet başkanı tarafından ziyaret edilen Sarıgül, Romanya Cumhurbaşkanı tarafından üstün hizmet madalyası ile ödüllendirildi. Sarıgül, 17 Aralık 2020'de kurduğu Türkiye Değişim Partisi'nin genel başkanıdır.

Mustafa Sarıgül Yer Aldığı Görevler

SHP listesinden TBMM 18. Dönem İstanbul Milletvekili olarak parlamentoya girdi.

TBMM Başkanlık Divanı Üyeliği,

Türk Parlamenterler Birliği Üyeliği,

Türk-Alman Parlamento Dostluk Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği,

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği,

Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi üyeliği,

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Asbaşkanlığı gibi görevlerde bulundu.

Şişli Belediye Başkanlığı (1999-2004)

17 Aralık 2020 yılında Sarıgül, Türkiye Değişim Hareketi'nin devamı niteliğinde olan Türkiye Değişim Partisi'ni kurdu.

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