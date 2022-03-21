Mustafa Sarıgül’den dikkat çeken çıkış: Acun'un yolunu ben açtım

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, son olarak yayınladığı videoda, 'Acun'u muhabirliğinden beri tanırım. Yolunu ben açtım' dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, dikkat çeken TikTok paylaşımlarına devam ediyor. Mustafa Sarıgül son olarak paylaştığı videoda ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın muhabirlik yaptığı dönemde yaşadıkları bir anıyı anlattı.

"ASLAN ACUN'UM DEYİP YOLUNU AÇTIM"

Sarıgül, paylaşımında "Acun'u muhabirliğinden beri tanırım. Bileklerinin hakkıyla buraya söke söke gelmiştir. En son Acun'un muhabirliği zamanında Galatasaray - Arsenal maçı için Kopenhag'daydık. Ve biz buradan Ahmet Salım'la gitmişiz. Acun geldi, 'Mustafa abi' dedi bana. Ben de ona 'Aslan Acun'um' dedim ve Acun'un yolunu açtım" ifadelerini kullandı.

GÖZLER ACUN ILICALI'YA ÇEVRİLDİ

Bu sözler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ise Mustafa Sarıgül'e nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu.

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