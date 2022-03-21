DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İsrail Başbakanı'ndan Zelenskiy'e tepki
Bakan Nebati: Kimseyi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz
Kerem Bürsin ile resmini paylaşan Antonio Banderas kimdir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital seferberlik dönemi ilan ediyorum
En yakın müttefiki Putin'e sırt çevirdi
İpek Tanrıyar kimdir? İpek Tanrıyar hangi dizilerde rol aldı?
Rusya'dan AB'ye petrol uyarısı
Kamuya 10 Bin 550 Memur ne zaman alınacak?
Hande Soral ve İsmail Demirci çiftinin bebeklerinin ismi açıklandı mı? İsmini ne koydular?
Adı Sevgi 2. bölüm tek parça izle | ATV Adı Sevgi yeni bölüm izle | Adı Sevgi son bölümde neler oldu?
Pınar Aydın kimdir? Nereli ve kaç yaşında?
Mustafa Sarıgül’den dikkat çeken çıkış: Acun'un yolunu ben açtım
Avrupa ve Ortadoğunun gözdesi Vakfe Moda Oldu
Rus ordusu, Ukrayna'da neden beklediği hızda ilerleyemiyor?
Ekinoksu nedir? 21 Mart ekinoksunun etkileri nelerdir?

TIMETURK / POLİTİKA / Mustafa Sarıgül’den dikkat çeken çıkış: Acun'un yolunu ben açtım

Mustafa Sarıgül’den dikkat çeken çıkış: Acun'un yolunu ben açtım

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, son olarak yayınladığı videoda, 'Acun'u muhabirliğinden beri tanırım. Yolunu ben açtım' dedi.

1 Saat Önce
2022-03-21 14:28:55
Mustafa Sarıgül’den dikkat çeken çıkış: Acun'un yolunu ben açtım

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, dikkat çeken TikTok paylaşımlarına devam ediyor. Mustafa Sarıgül son olarak paylaştığı videoda ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın muhabirlik yaptığı dönemde yaşadıkları bir anıyı anlattı.

"ASLAN ACUN'UM DEYİP YOLUNU AÇTIM"

Sarıgül, paylaşımında "Acun'u muhabirliğinden beri tanırım. Bileklerinin hakkıyla buraya söke söke gelmiştir. En son Acun'un muhabirliği zamanında Galatasaray - Arsenal maçı için Kopenhag'daydık. Ve biz buradan Ahmet Salım'la gitmişiz. Acun geldi, 'Mustafa abi' dedi bana. Ben de ona 'Aslan Acun'um' dedim ve Acun'un yolunu açtım" ifadelerini kullandı.

GÖZLER ACUN ILICALI'YA ÇEVRİLDİ

Bu sözler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ise Mustafa Sarıgül'e nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş