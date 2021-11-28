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Mustafa Sarıgül: Bize oy vermeyenlerin de hakkını ve hukukunu koruyacağız

Şanlıurfa'da konuşan TDP Genel Başkanı Sarıgül, 'Sadece bize oy verenlerin partisi olmayacağız. Bize oy vermeyenlerin de hakkını ve hukukunu koruyacağız' dedi.

36 Dakika Önce
2021-11-28 14:54:31
Mustafa Sarıgül: Bize oy vermeyenlerin de hakkını ve hukukunu koruyacağız

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sadece kendilerine oy verenlerin partisi olmayacakların belirterek, "Bize oy vermeyenlerin de hakkını ve hukukunu koruyacağız." dedi.

Sarıgül, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da, partisinin İl Başkanlığı binasının açılışına katıldı.

Burada siyasette izleyecekleri politikalarını anlatan Sarıgül, çalışmalarını saygıyla, sevgiyle ve çözüm önerileriyle yürüttüklerini dile getirdi.

Mustafa Sarıgül, birlikten ve beraberlikten yana olduklarını kaydederek, demokratik bir kitle partisi olmayı hedeflediklerini aktardı.

Türkiye'yi kucaklayacaklarını vurgulayan Sarıgül, şöyle devam etti:

"Cennet vatanımızı yönetmek inşallah TDP'ye nasip olacak. Bizim iktidarımızda sadece bize oy verenlerin partisi olmayacağız. Bize oy vermeyenlerin de hakkını ve hukukunu koruyacağız. Bakanlarımız dışarıdan, farklı ülkelerden gelmeyecek, parlamentodan ve teşkilat başkanlarından çıkacak. Teşkilatımızın içinden gelen arkadaşlarım bakanlık koltuğuna oturacak. Bakanlarım kentlerine geldiğinde ilk bizim il başkanlığına gelmeyecek diğer tüm partileri dolaşıp en son bizim il başkanlığımıza gelecek. Benim bakanım, Türkiye'nin bakanı olacak ve milyonlarca vatandaşımızı kucaklayacak. Gülmeyen yüzleri güldürüp, tütmeyen bacaları tüttüreceğiz. "

Partisinin İl Başkanlığını gezen Sarıgül, daha sonra kentteki bir otelde, şehrin sorunlarına ve çözüm önerilerine ilişkin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret edip, vatandaşlarla da Balıklıgöl Yerleşkesi'nde sohbet etti.

Sarıgül'e, temaslarında TDP Genel Başkan yardımcıları Maksut Beykoz, Ebubekir Elmalı, Hüseyin Güzel ve Şefika Keskin, Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Bucak ile çevre il ve ilçelerden teşkilat başkanları da eşlik etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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