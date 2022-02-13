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Mustafa Sarıgül: 'ABD'den para alan muhalefet partisi var'

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, muhalefet partilerinden birinin ABD tarafından fonlandığını ileri sürdü.

4 Saat Önce
2022-02-13 08:00:27
Mustafa Sarıgül: 'ABD'den para alan muhalefet partisi var'

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CNN Türk Masası'nın canlı yayın konuğu oldu. Türkiye gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Sarıgül, bir iddia da ortaya attı.

"AÇIKLAMAZSA İFŞA EDECEĞİZ"

Muhalefet partilerinden birinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından fonlandığını ileri süren Mustafa Sarıgül, "ABD'den para alan muhalefet partisi var, bunu doğru bulmuyoruz. Benim burada açıklamam doğru olmaz. Ancak, parti kendisini açıklamazsa biz ifşa edeceğiz" dedi. .

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