Mustafa Destici, partisinin seçim kararını açıkladı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, seçimlere ilişkin konuştu, kendi amblem ve adaylarıyla sahada olacaklarını söyledi. Destici, 'BBP yine Cumhur İttifakı'yla seçimlere girecek ama bu sefer BBP kendi adı, kendi amblemi ve kendi adaylarıyla sahada olacak' ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "BBP yine Cumhur İttifakı'yla seçimlere girecek ama bu sefer BBP kendi adı, kendi amblemi ve kendi adaylarıyla sahada olacak. Her zaman olduğu gibi inanıyorum ki BBP güçlü bir grupla Mecliste yerini alacaktır" dedi.

Destici, dün (12 Temmuz) partisinin Sivas Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlediği bayramlaşma programında konuştu.

Önümüzdeki seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, seçimlere Cumhur İttifakı ile birlikte katılacaklarını ancak kendi amblemi ve kendi adaylarıyla sahada olacaklarını aktardı. Destici, "BBP yine Cumhur İttifakı'yla seçimlere girecek ama bu sefer BBP kendi adı, kendi amblemi ve kendi adaylarıyla sahada olacak. Her zaman olduğu gibi inanıyorum ki BBP güçlü bir grupla Mecliste yerini alacaktır" diye konuştu.

'MASADA 6 PARTİ VAR, 6'SININ DA KAFASINDA AYRI CEVAP VAR'

Destici, şunları söyledi:

"Masada 6 parti var, 6'sının da kafasında ayrı cevap var, yani ortak bir cevap yok. Mesela Suriye konusunda Ahmet Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun ya da Akşener'in aynı düşünmediğini hepimiz açık ve net bir şekilde görüyoruz. İstanbul Sözleşmesi ve ekonomi konusunda da aynı düşünmediklerini, tamamen farklı düşüncelere sahip olduğunu görüyoruz. Temel konularda asla bir mutabakata varamadıkları açık ve net bir şekilde gözüküyor. Yani Anayasa'da Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi, başkanlık sistemi yazmasına rağmen 'Biz parlamenter sistemle Türkiye'yi yöneteceğiz.' diyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bunun için önümüzdeki seçimlerde inşallah BBP yine Cumhur İttifakı'yla seçimlere girecek ama bu sefer BBP kendi adı, kendi amblemi ve kendi adaylarıyla sahada olacak. Her zaman olduğu gibi inanıyorum ki BBP güçlü bir grupla Mecliste yerini alacaktır."

"Türk milleti büyük bir millet"

Tomarza ilçesi Pusatlı Mahallesi'nde düzenlenen Birlik ve Beraberlik Şenliği'nde de konuşan Mustafa Destici, 10 asırdan fazla bir süre İslam dininin bayraktarlığını yapan Türk milletinin büyük bir millet olduğunu söyledi.

Türk milleti ile gurur duyduğunu belirten Destici, "Devletimiz büyük bir devlet. Tarih boyunca Türk milletinin büyük zaferleri olmuştur ancak büyük acıları da olmuştur. Milyonlarca şehit verildi. Onun için vatanımıza, milletimize ve devletimize sahip çıkacağız. Her dönem aynı gitmeyebilir, her dönem işler aynı şekildi iyi olmayabilir. Bazen işlerin kötü gittiği dönemlerde olabilir." dedi.

Vatan topraklarının 100 sene önce işgal edildiğini ancak yine Türk'ün iman ve kararlığıyla bu toprakların geri alındığının altını çizen Destici, Türk milletinin tarihin hiçbir döneminde devletsiz olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını dile getirdi.

"Savunma sanayisinin yüzde 90'ını yerli üretim yapıyoruz"

Türkiye'nin dış politikada başarılı olduğunu vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Şu anda dış politikada Türkiye son yıllarda görebileceğimiz en güçlü şekilde bağımsız bir politika izliyor. Türkiye Devleti ve Türk Birliği bugün Libya'da. İşte Azerbaycan'ın Ermenistan tarafından 30 yıllık işgal edilen Karabağ toprakları bu dönemde kurtarıldı. Şimdi Doğu Akdeniz'de, Ege'de, Karadeniz'de, velhasıl her yerde Türkiye var Mehmetçiğimiz var. Savunma sanayisinde biz Fırat Kalkanı Harekatı başlattığımızda uçaklarıma atacak bomba vermediler. Uçakların malzemesini vermediler. İHA, SİHA vermediler. Tankları kullanamazsınız dediler. Elhamdülillah şu anda savunma sanayisinin yüzde 90'ını yerli üretim yapıyoruz. İHA'ları, SİHA'ları sadece kendimiz üretmekle kalmıyor, Ukrayna'da, Pakistan'da, Azerbaycan'da, Libya'da Türk İHA'ları, SİHA'ları görev yapıyor. Bütün bunlar Türkiye ve Türk milleti için Müslümanlar için önemli gelişmeler. Onun için Türk'ün ve Müslümanlığın bağımsızlığının en önemli göstergelerinden bir tanesidir. Maazallah Türkiye'de bir yönetim değişikliğinde, bir iktidar, bir anlayış, bir ittifak değişikliğinde bunların hepsi durur. Bundan emin olun."

"Cumhur İttifakı'nın birliği önemli"

Birlik ve beraberliğin önemli olduğunu vurgulayan Destici, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Milletimizin desteğiyle bütün bu projeler tamamlanacak ve kendi savaş uçaklarımız, balistik füzelerimiz, tanklarımız, helikopterimiz, nükleerimizle birlikte bütün dünyaya Türk ve Türk devletinin gücünü göstereceğiz, asla boyun eğmeyeceğiz. Bu da sizin desteğinizle olacak. Bunun için 2023 önemli, bunun için Cumhur İttifakı'nın birliği önemli. Bunun için siz vatandaşların birliği, beraberliği önemli. Ekonomiyle ilgili elbette hiçbirimizin hoşnut olmadığı bir takım gelişmeler var ama bunlar da düzelecek. Bu millet her zorluğu yendiği gibi bugün yaşadığı zorlukları da yine birlik ve beraberlikle yenecektir.

Destici, buradaki programın ardından Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın Develi'deki ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, Kur'an okuyup, dua etti.