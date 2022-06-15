Mustafa Destici: Bütün kesimler için büyük iyileştirme Ocak 2023'te

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, mahsullerin fiyatları dolayısıyla “çiftçinin biraz rahatladığını” öne sürdü.

Sabah yazarı Yavuz Donat, bugünkü köşe yazısında Destici ile yaptığı görüşmeyi aktardı. Donat'ın aktardığına göre, Destici, “Taban fiyatlar, sevindirdi... Çiftçimiz nefes aldı... Yüzüne kan geldi... Çaya verilen fiyat da iyi karşılandı... Ayrıca, çok şükür bu yıl mahsul de çok iyi... Beklentinin üzerinde” ifadesini kullandı.

“Millet gerilim istemiyor... Çözüm bekliyor. Özellikle dar gelirli kesim... Sıkıntı içinde. Halkın gündemi siyasetten ziyade ekonomi” diyen Destici, “Bütün kesimler için büyük iyileştirme... Dar gelirliye, esnafa... Herkese... Ocak 2023'te” dedi.