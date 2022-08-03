Muharrem İnce: Türkiye'de üçüncü bir ittifak kuruldu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 'Buradaki ittifak rant ittifakıdır. Muğla İttifakı’dır bunun adı, bu çarkı kıracağız' dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Muğla'da bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

"Türkiye'de bir Cumhur İttifak'ı var bir de Millet İttifak'ı var. Herkes soruyor. Diyorlar ki 'üçüncü bir ittifak kurulacak mı?' Bence soru yanlış. Dördüncü bir ittifak kurulacak mı diye sormaları lazım" diyen İnce, "Üçüncü ittifak kurulmuş zaten. Üçüncü ittifak Muğla İttifak'ı. Muğla İttifakı'nda iktidar ve muhalefet var. Yani nasıl kurulmuş. Marmaris'te inşaat için kurulmuş, Milas'ta sulak alan için, Tuzla Bölgesi için kurulmuş. Menteşe'de çimento fabrikası için kurulmuş. İttifakı kurmuşlar. İktidar ÇED raporunu vermiş, muhalefet de ruhsatını vermiş. Sonra millete dönüp, 'Ya kardeşim biz ruhsatı iptal ederiz ama ÇED'i iptal etsinler önce ya da ÇED'çiler, 'Kardeşim bir ÇED'i iptal ederiz ama önce ruhsatı iptal etsinler' diye aklımızla dalga geçiyorlar. Buradaki ittifak rant ittifakıdır. Muğla İttifakı'dır bunun adı, bu çarkı kıracağız" ifadesini kullandı.