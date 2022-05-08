Muharrem İnce seçimlerde kimi destekleyeceğini açıkladı

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde Erdoğan'a karşı Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı.

HaberTürk canlı yayınına konuk olan Muharrem İnce, güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması yürüten CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi'nin görüşmelerinden uzlaşı çıkacağını düşünmediğini ifade etti:

'Ben o altılı ittifaktan bir uzlaşma çıkacağına inanmıyorum. Biri 'kamulaştıracağız' diyor, öbürü 'bu çağda kamulaştıramazsın' diyor. Biri 'Suriyelileri göndereceğiz' diyor, öbürü 'gönderemezsin' diyor. Biri Twitter üzerinde '20 yıllık AKP dönemine ortak olmayanlar olabilir' diyor, 'sözde Ermeni soykırımı' diyor, yaklaşımlar farklı. Ergenekon'da birisi 'dosyayı yeniden açacağız' diyor, öbürü ertesi gün rahmetli Ali Tatar'ın eşine ziyarete gidiyor. 'Anayasa'nın ilk dört maddesini tartışabiliriz' diyen var, 'bunu asla tartışamayız' diyen var. Laiklik konusunda tek kelime konuşamıyorlar. Eğitimi cemaatlere, tarikatlara bırakacaklar mı, bırakamayacaklar mı tek kelime edemiyorlar. Bir diğeri üçüncü bir yoldan söz ediyor. Dış politikada birleşmiş, anlaşmış değiller. 'Altılı ittifakta değiliz' diye açıklamalar var. 'Altı Genel Başkan farklı şeyler söylüyor, millet bize güvenir mi?' diyenler var. 2017'de cumhurbaşkanlığı seçimi için referandumda oy kullananlar var, bu sisteme imza atanlar, kanun teklifine imza atıp sonra referandumda çalışıp oy kullananlar var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gelmesi için imza vermiş, oy vermiş birisi, şimdi altılı ittifakın içinde 'parlamenter sisteme geçeceğiz' diye açıklamalar yapıyor.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın demokratik yollarla gitmesini istediğini belirten İnce; 'Yorgun Erdoğan, artık Türkiye'ye bir şey veremez, Türkiye'nin sorunlarını çözemez. Akıldan uzak, bilimden uzak, gerçeklikten uzak, hukuktan uzak; fakat tek hikayemiz Erdoğan'ı göndermek olursa onu gönderirsin ama kendin de kısa süre içinde gidersin. Onun için baştan milletin önünde anlaşmak lazım. Eğitimde, Suriyeliler, Laiklik, yolsuzluk, kamu ihale kanunu konusunda anlaşmaları lazım. Çoktan olmalıydı. Aylardır görüşüyorlar. İnşallah başarırlar ama ben zayıf görüyorum.' dedi.

İnce, 'Siz neden o masada değilsiniz?' sorusuna şu yanıtı verdi:

'Bizim ilkelerimiz var. Biz siyaseti ilkeler üzerinden yapıyoruz. Sayın Babacan dedi ki Ergenekon'u Balyoz'u yeniden açacağız. Bir gün sonra Sayın Kılıçdaroğlu Ali Tatar'ın eşine ziyarete gitti. Ortada bir ortaklık yok demek ki. Biz ilkelerimizden vazgeçemeyiz. Ayak oyunu peşinde değiliz, Twitter üzerinde ayar verme peşinde değiliz. Barajı geçeceğiz hiç kuşkum yok.'

"İKİNCİ TURDA KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLERİM"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı sonrası ikinci tura kalması halinde Erdoğan'a karşı Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini belirten İnce şunları söyledi:

'Tabii ki Kılıçdaroğlu'nu desteklerim ama aynı şeyi onlardan da destek beklerim. Hiç tartışmasız. Erdoğan'ın artık ülkeye verebileceği bir şey kalmadı.' .