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Muharrem İnce, partisinin ittifak kararını açıkladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin herhangi bir ittifaka katılıpğ katılmayacağı sorusuna yanıt verdi.

2 Saat Önce
2022-02-05 13:13:52
Muharrem İnce, partisinin ittifak kararını açıkladı

İzmir programı kapsamında bir otelde basın toplantısı düzenleyen İnce, Memleket Partisinin 6 Şubat 2022'den sonra yapılacak bütün seçimlere katılabileceğini söyledi.

İzmir'de iddialı olduklarını ve kente çok güvendiklerini ifade eden İnce, şöyle konuştu:

"Anketler, bazen kamuoyunun refleksini ölçmek, bazen de kamuoyunu yönlendirmek için yapılır. Önce buna bakmak lazım. Biz 17 Mayıs sonrası bir yılımızı dolduralım, bir anket yaptıracağız. İzmir en umutlu olduğum kent. İzmir'de halkımız seçeneksiz değil artık. 'Allah kahretsin' diye sandık başına gitmeyecek. Artık bir seçenek var. Biz burada birinci parti olacağız."

"FATURALAR MUHALEFET YAPIYOR"

Ekonomide yaşanan sorunlara dikkati çeken İnce, TÜİK'e göre ocak ayında enflasyonun yüzde 11,1 arttığını, bunun gerçekte daha yüksek olduğunu savundu.

Türkiye'de şu anda muhalefeti elektrik faturalarının yaptığını söyleyen İnce, "Muhalefet partilerine gerek yok, al elini faturayı, faturalar muhalefeti yapıyor zaten." dedi.

İTTİFAK SORUSUNA YANIT

İnce, bir gazetecinin parlamenter sistem için bazı muhalefet partilerinin ortak çalışma yürüttüğünü, bir ittifak içinde yer alıp almayacaklarını sorması üzerine şöyle konuştu:

"Biz tek başımıza seçime gireceğiz. 20 yıl Türkiye'yi yönetmiş ama hala birinci partiyse bir parti ve 7-8 parti bir araya gelip 20 yıllık bu partiyi yenmek, tek projeleri buysa... O zaman ikisini birden göndermek lazım. Hem iktidarı hem muhalefeti göndermek lazım. İnsanın daha başka projesinin olması lazım. 100 yıllık bir parti ekonomiyi yeni kurulmuş bir partiye bırakmış. Böyle bir şey olabilir mi? Senin yok mu programın? 'O partinin bir ekonomi programı var, onu tartışıyoruz'. Senin yok mu? Ortada öz güven yok."

İnce, kendisi ve partisine medyada yer verilmediğini, genel başkanlar arasında ambargo uygulanan tek isim olduğunu da savundu. .

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