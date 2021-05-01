Muharrem İnce’nin partisinin A takımında sürpriz isim

Muharrem İnce'nin 'Memleket Partisi'nin A takımında, eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat da yer aldı.

Memleket Hareketini'nin lideri Muharrem İnce 19 Mayıs'ta partileşmeye gidiyor. Yeni kurulacak partide 50-60 kişilik kurucular kurulu yer alacak.

Kurucular kurulunca daha önce CHP'den istifa eden 3 milletvekilinin yanı sıra eski futbolcu Ümit Özat, iş adamları Serkan Ufuk Akgün, Hüseyin Baraner, gazeteci Şaban Sevinç gibi isimler bulunuyor.

4 genel başkan yardımcılığının bulunacağı partide "güçlü genel sekreterlik" olacak. Partinin ilk genel sekreterinin Hakkı Akalın olacağı öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ADAYINI ÜYELER BELİRLEYECEK

Memleket Hareketi Partisi'nde 20-25 arasında MYK üyesi, 50 kişiden oluşan Parti Meclisi (PM) bulunacak. Partinin kadın ve gençlik kolları ise olmayacak. Milletvekili adayının belirlenmesinde "ön seçim ve fermuar" sistemini uygulayacak partinin cumhurbaşkanı adayını ise üyeler seçimle belirleyecek.

Muharrem İnce partisinin kuruluşunu ilan ettikten sonra ise il gezilerine devam edecek. İlk olarak gitmediği az sayıdaki ili ziyaret edecek İnce, daha sonra ise ilçe gezilerine başlayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.