Muharrem İnce'nin partisinde deprem!

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çelebi, partisindeki görevlerinden istifa etti. Aldığı kararı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Çelebi, gerekçe olarak sağlık sorunlarını gösterdi.

Mehmet Ali Çelebi Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti.

Twitter üzerinden bir açıklama yapan İzmir Milletvekili Çelebi "Ailemdeki sağlık sorunları nedeniyle parti görevlerimden istifa ediyorum. Memleket Partisi'nin üyesi bir nefer olarak yoluma devam edeceğim. Partiye/yöneticilerimize zarar verecek açıklamalar yapmayalım lütfen. Mücadeleye devam" dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP 35 ve 36. Kurultaylarında Parti Meclisine giren Mehmet Ali Çelebi, 2018 genel seçimlerinde milletvekili seçildi. 29 Ocak 2021 tarihinde CHP'den istifa etti ve 17 Mayıs 2021 tarihinde kurulan Memleket Partisi'ne katıldı.

MEHMET ALİ ÇELEBİ KİMDİR?

23 Temmuz 1984'te Ankara'da doğdu. İlköğrenimi Amasya'da tamamladı.

İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nden 1.likle mezun oldu. Kara Harp Okulu'nu 4.lükle bitirip 2007 yılında Teğmen rütbesini aldı. Sistem Mühendisi olarak mezun oldu.

1 senelik eğitimden sonra askeri helikopter pilotu oldu. Askerlikten ayrıldıktan sonra uçak pilotluğu eğitimi aldı. Kumpas davalardan dolayı 41 ay cezaevinde yattı. Yaşadıklarını "Teğmen" adını verdiği kitapta kaleme aldı. Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı eğitimini üstün başarıyla bitirdi. 2020'de Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yüksek lisans eğitimini tamamladı. Evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce ve Almanca bilmektedir. .