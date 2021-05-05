Muharrem İnce'nin kuracağı partinin logosu belli oldu

Muharrem İnce'nin kuracağı Memleket Partisi’nin logosu belli oldu.

CHP'den ayrılarak yeni bir parti kurma çalışmalarına başlayan Muharrem İnce'nin logosu merak ediliyordu.

KRT TV canlı yayınında İnce'nin "Memleket" adını koyduğu partinin sloganı ve logosu açıklandı.

Mavi renk ve nazar boncuğunun kullanıldığı logoda, Türkiye haritasının üzerinde e-posta adreslerinde kullanılan "@" işareti yer alıyor. Partinin sloganı ise "Önce memleket" olarak kullanıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.