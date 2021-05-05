DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

ABD: Venezuela'ya baskı yapmak için bölgedeki ortaklarımızla çalışacağız
Kardeşeli Afrika'da yetimhane açılışlarına bir yenisini daha ekledi
Türkiye'nin salgınla mücadelesinde son 24 saat
Muharrem İnce'nin kuracağı partinin logosu belli oldu
Kötü kolesterol cebimizden de yiyor
Irak’taki yangın faciasının ardından Sağlık Bakanı istifa etti
Bu bilgiler 'kimyanızı' bozacak
Biden: 4 Temmuz'a kadar hedefimiz yetişkin ABD'lilerin yüzde 70'inin en az 1 doz aşı olması
ABD eski Başkanı Trump 2024 seçimlerini işaret etti
Bakan Selçuk'tan 'Marlon Brando' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile görüştü
ABD Başkanı Biden: Putin ile görüşmeyi bekliyor ve umut ediyorum
Türkiye-Mısır görüşmesinin tarihi belli oldu
Aidat ödemezseniz ne olur?
Ermenistan ordusunda üst düzey görevden alma

İSTANBUL

20:11:00

İftar vakti

BURSA

20:09

04:13
20:09
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:54

03:59
19:54
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:37

03:43
19:37
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:20

03:25
19:20
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:05

03:25
19:05
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:11:00

İftar vakti

ANKARA

19:54

03:59
SAHUR
19:54
İFTAR

ERZURUM

19:20

03:25
SAHUR
19:20
İFTAR

Muharrem İnce'nin kuracağı partinin logosu belli oldu

Muharrem İnce'nin kuracağı Memleket Partisi’nin logosu belli oldu.

ABONE OL

Google News - Timeturk
05.05.2021 00:16:58
Muharrem İnce'nin kuracağı partinin logosu belli oldu

CHP'den ayrılarak yeni bir parti kurma çalışmalarına başlayan Muharrem İnce'nin logosu merak ediliyordu.

KRT TV canlı yayınında İnce'nin "Memleket" adını koyduğu partinin sloganı ve logosu açıklandı.

Mavi renk ve nazar boncuğunun kullanıldığı logoda, Türkiye haritasının üzerinde e-posta adreslerinde kullanılan "@" işareti yer alıyor. Partinin sloganı ise "Önce memleket" olarak kullanıldı.

1_7736

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan