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Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül’ü aday göstermek istiyordu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayının Abdullah Gül olacağını duyduğunu ifade etti.

1 Saat Önce
2021-12-03 07:58:25
Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül’ü aday göstermek istiyordu

CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, Haber Global canlı yayınında, seçim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yıllardır mensubu olduğu CHP tarafından bir önceki seçimde cumhurbaşkanı adayı gösterilen İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun o dönemde Abdullah Gül'ü aday göstermek istediğini ifade etti. Türk Telekom Reklamı

"GÜL İSMİNDE ANLAŞACAKLARINI DUYUYORUM"

Millet İttifakı'nın diğer paydaşları tarafından Kılıçdaroğlu'nun talebinin kabul görmediğini ve kendisinin aday gösterildiğini ifade eden İnce, "Meral Hanım ve Ben bastırdığımız için vazgeçtiler projeden. Yoksa adayları Gül'dü. Ben anlaşacaklarını düşünüyorum Sayın Gül üzerinde, bekliyorum ben de duyuyorum." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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