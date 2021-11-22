Muharrem İnce’den Merkez Bankası başkanı hakkında suç duyurusu

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve PPK Üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve PPK Üyeleri hakkında, görevlerini yerine getirmeyerek Türk lirasında değer kaybına uğrattıkları ve milletin fakirleşmesine sebep oldukları için suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçeyi sosyal medya hesabından paylaşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Memleket sahipsiz değildir. Merkez Bankası Başkanı ve PPK Üyeleri hakkında kanunun kendilerine verdiği görevleri yerine getirmeyerek Türk lirasında değer kaybına, dolayısıyla milletin ve memleketin fakirleşmesine sebep oldukları için suç duyurusunda bulunduk” ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.