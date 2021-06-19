Muharrem İnce'den itiraf gibi açıklamalar

Seçime 51 gün kala CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun kendisini eve çağırdığını ve adaylığını açıkladığını belirten Muharrem İnce, şunları söyledi: “Başlarken zaten ‘Gel bakalım Muharrem’le başladık. Cumhurbaşkanı adayı yapıyorsun. Türkiye’yi yönetecek adama ‘Gel bakalım’la başlıyorsun. Başlarken 2-0 yenik başlıyorsun zaten.'

CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, sosyal medya üzerinden yayın yapan Babala TV'de Oğuzhan Uğur'un sorularını yanıtladı.

Programda 2018 Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini anlatan Muharrem İnce, CHP'den destek görmediğini vurguladı ve 'seçim gecesi neredeydiniz?' sorularının "art niyetli" olduğunu savundu.

‘BAŞLARKEN 2-0 YENİK BAŞLADIK'

Seçime 51 gün kala CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini eve çağırdığını ve adaylığını açıkladığını belirten İnce, şunları söyledi:

“Başlarken zaten ‘Gel bakalım Muharrem'le başladık. Cumhurbaşkanı adayı yapıyorsun. Türkiye'yi yönetecek adama ‘Gel bakalım'la başlıyorsun. Başlarken 2-0 yenik başlıyorsun zaten. Bana bunu söyledikten sonra gitsen bir, gitmesen bir türlü. Ne yapalım sineye çektik.

‘AFİŞLERİMİ GÖNDERMEDİLER, HALK TV'Yİ UYARDILAR'

Sonra kampanyaya başladık. Engellemeler, afişlemerimi göndermemeler, Halk TV'yi uyardılar ‘Muharrem İnce'yi çok fazla gösteriyorsun' diye. Aday benim zaten. Kimi gösterecek…

‘GENEL MERKEZDE TRİLYONLARCA PARA KALDI SEÇİMDEN SONRA'

Benim moralimi bozmak için her şeyi yaptılar. Desteklemediler, para harcamadılar. Genel merkezde trilyonlarca para kaldı seçim sonrasında.”

80 milyona hitap eden bir ‘Cumhurbaşkanı' olmak için CHP rozetini çıkardığını, bu nedenden dolayı da seçim gecesi CHP'ye gitmediğini söyleyen İnce, “El yazısıyla fatura kesen, en acemi şirkete sandık güvenliğini vermişler. 12 bin sandığa hiç gözlemci koymamışlar. 4 milyon oy ediyor” dedi.

‘TEPKİYİ GÖSTERECEĞİNİZ YER BEN DEĞİLİM'

Seçim gecesi CHP Grupbaşkan Vekili Engin Altay ve birçok parti yöneticisinin yanında olduğunu kaydeden İnce, “Gidin onalra sorun. Bundan sonra hala bana bunu sormak art niyetlidir” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanlığı seçiminde birçok ilden sonuç gelmediğini belirten İnce, “Elde belge olmadığı için çıkmadım. ‘Bana niye çıkmadın?' diye soracağınıza, ‘Siz niye sandıklara sahip çıkıp Muharrem İnce'ye o sonuçları vermediniz' demelisiniz. Yanlış yere tepki gösteriyorsunuz. Tepkiyi göstereceğiniz yer ben değilim, sandıkları korumayanlar” ifadelerini kullandı.

İnce, CHP'yi yönetenlerin kendisini “sattığını” vurguladı. Bunu 2018 yılında CHP'yi yıpratmamak için açıklamadığını, ancak artık farklı bir partide olduğu için konuşabildiğini ifade etti.

İKİ İDDİAYA ÖNERGE

'Saray'dan para alıp parti kurulması' ve 'Mafyadan 10 bin dolar maaş alan siyasetçinin kim olduğunun ortaya çıkması' için Memleket Partisi'nden üç milletvekilinin Meclis'e araştırma önergesi verdiğini hatırlatan İnce, kimsenin cesaret edip önergelerine imza atmadığını söyledi.

‘ÜÇ DİLDE EĞİTİM' AÇIKLAMASI

Daha önce tartışma yaratan “Üç dilde eğitim vereceğiz” sözlerine ilişkin soruya da yanıt veren İnce, “Biz çocuklara üç dil öğreteceğiz. Bir; resmi dilimiz Türkçe'yi öğreteceğiz. İki; çocuğun evde konuştuğu dili öğreteceğiz. Kürtçe'yse Kürtçe, başka dilse başka dil. Hiçbir devlet evinde anasından öğrendiği bir dili yasaklayamaz. Üç; çocuklara uluslarası bir dili öğreteceğiz.” diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.