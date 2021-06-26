Muharrem İnce: Atatürk gelse Kılıçdaroğlu'na karşı kurultay kazanamaz

CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, eski partisini sert sözlerle eleştirdi. İnce, 'Parti içi mücadele kanalları kapalı. Atatürk gelse Anıtkabir'den kurultay kazanamaz, mümkün değil' şeklinde konuştu.

Memleket Partisi kurucusu Muharrem İnce, Haber Global canlı yayınında eski partisini eleştirdi.

CHP'nin iktidar olmak için değil, parti içinde seçim kazanmak için dizayn edildiğini iddia eden İnce, "Ben aday oldum iki kez. İmza veriyorlar bana. Ya belediye başkanı ya da Genel Merkez'den arıyorlar. Partiye bina alıyorlar, araba alıyorlar. İşe adam koyuyorlar, imzasını geri çekiyor kurultay delegesi. Malzeme bozuldu. İmzayı verdi mi birisi arkasında duracak. Genel Merkez baskı yapmayacak." diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

"Keşke bunlar olmasaydı, demokratik ortam olsaydı" diyen İnce, "Parti içi mücadele kanalları kapalı. Atatürk gelse Anıtkabir'den kurultay kazanamaz, mümkün değil" şeklinde konuştu.

Programdan öne çıkanlar:

AKP VE CHP'NİN ORTAK OLDUĞU KONULAR NELER?

Medya ortak konu. Karşıt görüşlü medya tarafları farklı kişileri çalıştırmaz farklı bir soru sorarsanız atılırsınız. CHP tüzüğü ile AK Parti'nin tüzüğü arasında hiçbir fark kalmadı. Her ikisi de düşmanımın düşmanı dostumdur mantığı ile çalışıyor.

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

Ben aday adayıyım. Başka biri çıkar ben de aday olucam derse o da olur.

KEMAL KILIÇDAROĞLU CUMHURBAŞKANI ADAYI OLURSA DESTEKLER Mİ?

Ne kadar çok aday olursa iktidar o kadar değişir. İkinci turda Kılıçdaroğlu kalırsa o, Akşener kalırsa onu destekleriz. Ama Memleket Partisi olarak onlardan da bu sözü vermesini bekleriz.

CHP İÇİN NEDEN 'DEMOKRATİK DEĞİL' DEDİ

Bu yapıdan bir doğru çıkacağına inanmıyorum. Partide demokrasi olursa Türkiye'de demokrasi istemeye hakkımız olur. Önceden CHP böyle değildi.

CHP İKTİDAR OLAMAZ MI?

Olmasını çok isterim. Parti ile sıkıntım yok benim. CHP'ye Anıtkabir'den Atatürk gelse kurultay kazanamaz. Mümkün değil.

BEŞTEPE'YE GİDEN CHP'LİNİN KİM OLDUĞUNU BİLİYOR MU?

Bilmiyorum araştırılsın istiyorum. En kısa zamanda muhalefetten de iktidardan da kurtulucağız.

CHP YÖNETİMİ MUHARREM İNCE'YE SANSÜR MÜ UYGULUYOR?

Medya bitmiş. Biliyorum zaten böyle olduğunu. CHP yönetiminden para alıyorlar. Eğer yayınlarlarsa para desteklerini kesileceği ile ilgili tehdit ediliyor. Bunları öğrenmeme gerek yok. Bunları biliyorum. Yarın iktidar olsalar gene aynısı olacak.

MANSUR YAVAŞ MI YOKSA EKREM İMAMOĞLU MU CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYI MI OLUR?

Ben artık başka partideyim ikisine de başarılar dilerim.

MEMLEKET PARTİSİ İKTİDAR OLURSA ÜLKE HANGİ SİSTEMLE YÖNETİLİR?

Güçlendirilmiş parlementer sistem diye bir şey yok. Cumhurbaşkanlığı sistemi diye de bir sistem yok. Siyasi partiler kanunu değiştirin. Milletvekili üyelerle seçilsin. Yüksek yargıçları seçimi, milletvekili seçimi, partili cumhurbaşkanı seçimi bunlardan vazgeçilsin. KHK yetkimi anında vazgeçicem. Ben rektör atama hakkını kendimde görmüyorum. Cumhurbaşkanının böyle bir hakkı olmamalı.

ANA DİLDE EĞİTİM KONUSUNDA NET TAVRI NE?

Dili mi tartışıyoruz, egemenlik mi?. 1 önce dilimizi Türkçe'yi öğreteceğiz, 2 Anasından evinde ne konuşuluyorsa o dili, 3 Uluslarası bir dil öğreteceğiz. Sözlerim çarpıtıldı.

EKONOMİDE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ NELER?

Kamuda israfın önüne geçilmeli. Merkez Bankası Başkanına başkanım denilmez. Döviz yükselir. Bir yılda 4 Merkez Bankası başkanı değişirse güven olmaz. Yanlış yapılıyor. Kıbrıs'a 4 uçakla gidilmez. Eğitimi, sağlığı ve tarımı piyasanın insafına bırakamayız. Bir hukuk devleti olursak üretim devleti olursuz.

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLDUĞU İÇİN PİŞMAN MI?

Seçim gecesi çıkıp keşke "Arkadaşlar sistem çökmüş" deseydim. Ve bir milyon kişi de anında CHP binası önüne gelseydi. Bu yöneticilerin arka merdivende nasıl kaçtıklarını görseydim.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.