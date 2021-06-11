Muhalefetteki büyük kafa karışıklığı

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘ortak aday’ görüşünü değerlendiren Habertürk yazarı Kübra Par, muhalefette kafa karışıklığının hakim olduğunu ifade etti

Akşener kendi tezini çürütüyor

Meral Akşener 2023'te muhalefetin ortak aday çıkarmasının en doğru formül olduğunu söylüyor ama önerisinde büyük bir çelişki var.

Bir yandan İstanbul ve Ankara seçimlerini örnek göstererek ortak adayın başarı getireceğinin kanıtlanmış olduğunu anlatırken, diğer yandan “HDP ayrı aday çıkarmalı” diyerek kendi tezini çürütüyor.

Evet İstanbul ve Ankara'da ortak aday başarı getirdi ama HDP seçmeninin oyları sayesinde getirdi. HDP ayrı aday çıkaracaksa muhalefet nasıl seçim kazanacak?

Varsayalım CHP, İYİ Parti, DP, Saadet, Gelecek, Deva... Hepsi toplanıp bir isimde anlaştılar.

HDP'nin ve Erdoğan'ın adaylığı ile etti 3 aday.

E Muharrem İnce de “Çatı aday matematik bilmezliktir” diyerek kesin aday olacağına işaret ediyor ki alın size 4 aday...

Akşener böyle bir tabloda Erdoğan'ın kazanacağını ya da en iyi ihtimalle seçimin ikinci tura kalacağını göremiyor olamaz.

O halde niye ilk turda ortak aday diyor?

Vallahi ben anlayamıyorum.

Muhalefetin kafasının bu kadar karışık olduğu bir tabloda Erdoğan fazla endişelenmese yeri var!

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.