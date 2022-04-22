Muhalefetin 6'lı masasında 'Gültekin Uysal' krizi sürüyor! İki parti yol ayrımında

Siyaset gündeminden düşmeyen 6'lı masayla ilgili gelen son dakika haberine göre, Gültekin Uysal'ın açıklamaları sonrası başlayan gerilim henüz çözülmedi. Kulislerde DEVA ve Gelecek Partisi’nin yol ayrımında olduğu yorumları yapılıyor. İki partinin olası bir ittifak çatısı altında yer almayacağı dillendiriliyor.

Muhalefet partilerinin oluşturduğu 6'lı masayla ilgili çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı ve Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ı hedef gösterdiği iddia edilen açıklamaları sonrası başlayan kriz henüz aşılamadı. Uysal, iki lideri ziyaret etse de, Davutoğlu ile Babacan'ın yüz ifadeleri dikkat çekti. Öte yandan iki partinin, masadan ayrılabileceği de öne sürüldü...

CHP öncülüğünde toplanan 6 muhalefet partisi 24 Nisan'da Demokrat Parti ev sahipliğinde 3'üncü kez bir araya gelecek. DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın DEVA ve Gelecek Partisi Genel Başkanlarına yönelik açıklamasının ardından muhalefet cephesinde sular durulmadı. Uysal'ın Babacan ve Davutoğlu'na yaptığı ziyaretlerde servis edilen fotoğraflarda iki genel başkanın soğuk yüz ifadeleri dikkat çekti. Yenişafak'ta yer alan habere göre, kulislerde, pazar günü yapılacak olan görüşmenin bu nedenle sert geçeceği konuşuluyor. Hatta DEVA ve Gelecek Partilerinin ittifak çatısı altında yer almayacağı yorumları yapılıyor.

YÜZLERİNDEKİ İFADE DİKKAT ÇEKTİ

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, liderler turunu tamamladı. Ancak, Uysal'ın açıklamaları sonrası esen soğuk rüzgarlar görüşmelerde de devam etti. Taraflar arasındaki gerginlik Uysal'ın, Babacan ve Davutoğlu ile yaptığı görüşmelerden servis edilen fotoğraflara da yansıdı. Babacan ve Davutoğlu'nun fotoğraf karesinde donuk olmaları dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdçaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in araya girmesine rağmen DP ile Gelecek ve DEVA Partisi arasında buzların erimediği belirtiliyor. Bu nedenle pazar günü yapılacak toplantının da gergin geçeceği belirtiliyor.

6'LI MASADAN ÇEKİLİYORLAR MI?

Öte yandan kulislerde DEVA ve Gelecek Partisi'nin yol ayrımında olduğu yorumları yapılıyor. İki parti geçtiğimiz haftalarda yargı alanında ayrı ayrı paketler açıkladı. İki partinin ayrı çalışma yapması "6'lı masadan çekiliyorlar mı?" yorumlarına neden oldu. İki partinin olası bir ittifak çatısı altında yer almayacağı dillendiriliyor. .