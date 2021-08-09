'Muhalefet yangınlar üzerinden kara propaganda yürütüyor!'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, son günlerde meydana gelen orman yangınları üzerinden muhalefetin kara propaganda yürüttüğünü söyledi.

Muhalefet temsilcilerinin yanlış bilgilerle toplumu ayrıştırmaya çalıştığını ve devleti aciz göstermek istediğini ifade eden Kabaktepe, “Doğal afetler kişisel hesaplara malzeme yapılamayacak kadar önemlidir. Yangınların söndürülmesi için güç birliği yapılması gereken bir süreçte, politik kariyerperestliğe teslim olup siyasi kundakçılık yapmayın” dedi.

Doğal afetlerin kişisel hesaplara malzeme yapılamayacak kadar önemli olduğunu vurgulayan Kabaktepe, “Bir doğal afet meydana geldiği vakit ‘Nasıl faydalı olabilirim?' düşüncesiyle bir araya gelmek esastır. Bu durumu bir takım kişisel hesaplara, siyasal manevralara, politik yönlendirmelere malzeme etmenin millete bir faydası yoktur. Yangınların söndürülmesi için güç birliği yapılması gereken bir süreçte, politik kariyerperestliğe teslim olup siyasi kundakçılık yapmayın” diye konuştu.

“DEVLETİMİZ TÜM ZARARLARI TELAFİ EDECEK GÜÇTEDİR”

İstanbul Arnavutköy ilçe başkanlığı ve belediye başkanlığı ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Kabaktepe, “Son günlerde meydana gelen orman yangınları hepimizi derinden üzüyor. Ciğerlerimizi yakan orman yangınlarını söndürmek için mücadele eden devletimizin tüm yetkililerine, personellerine, gönüllü vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Doğal afette şehit olan tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Halihazırda yangınları söndürmek için canla başla mücadele eden tüm kardeşlerimize Rabbim'den kolaylıklar temenni ediyorum. Bu süreçte evi, malı, mülkü, mahsulü zarar gören vatandaşlarımızı hiç tereddüt etmesin, devletimiz tüm zararları telafi edecek güçtedir” ifadelerini kullandı.

“POLİTİK KARİYERPERESTLİK UĞRUNA TOPLUMA FİTNE EKMEYİN”

Doğal afetlerle mücadele devlete ve millete faydalı olma düşüncesinin öncelikli olması gerektiğini vurgulayan Kabaktepe, “Bir topluluğun başına bir doğal afet geldiği zaman o topluluğun bileşenlerinin, ‘Bu doğal afetin üstesinden nasıl gelebiliriz?' düşüncesiyle bir araya gelip hareket etmesi gerekir. Bu durum birtakım kişisel hesaplara, siyasal manevralara, politik yönlendirmelere malzeme edilemez. Yangınların söndürülmesine katkı sağlamak yerine politik kariyerperestliğe teslim olup siyasi kundakçılık yapmayın. Bu yangınları siyasi menfaatlerine alet edenlere politik kariyerperest, bu amaçla toplumun arasına fitne tohumu ekenlere de siyasi kundakçı diyoruz. Sorumluluk bilinciyle hareket eden ülkemizin tüm bileşenlerine, siyasi parti temsilcilerine, STK'lara teşekkür ederken bu şuurla hareket etmeyenlere de ‘El insaf' diyoruz” açıklamasında bulundu.

Haber7

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.