Muhalefet bloklarının 2023 sonrası AK Parti ve Cumhur İttifakı planı ne?

Aynı gün gelen iki farklı açıklama iki muhalefet blokunun 2023 sonrası AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı siyaseti hakkında ipuçları verdi. Millet İttifakı’ndan DP lideri Uysal “Biz bu kravatlı soygun hareketiyle ilgili devr-i sabık yaratacağız” derken, Emek ve Özgürlük İttifakı’ndan TİP’li Şık “AK Parti kapatılacak” diye konuştu.

­­­TIMETURK | HABER MERKEZİ

2023 seçimlerine 8 ay gibi bir süre kala siyasi partiler çalışmalarını sürdürüyor. Siyaset, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'na ek olarak geçtiğimiz günlerde HDP'nin öncülüğündeki Emek ve Özgürlük İttifakı ile tanıştı. Ancak aynı gün gelen iki farklı açıklamaiki muhalefet blokunun 2023 sonrası AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı siyaseti hakkında ipuçları verdi.

Demokrat Parti (DP) lideri Gültekin Uysal, AK Parti iktidarı dönemi için “Devr-i sabık şart oldu” derken Türkiye İşçi Partisi vekili Ahmet Şık, iktidardan suç örgütü olarak bahsetti.

Uysal “Devr-i sabık yaratacağız” dedi

İlk olarak Millet İttifakı üyesi Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili olarak, “Kravatlı soygun var ve devr-i sabık şart oldu. Biz intikam peşinde değiliz, hukuk içinde hesap sorma peşindeyiz” dedi.

Sözcü'den Emin Özgönül'e konuşan Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, Peker'in iddialarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Biz bu kravatlı soygun hareketiyle ilgili devr-i sabık yaratacağız. Bu konuda son 20 yılda sorumluluğu olanlar millet, tarih ve hukuk önünde hesap vermeli. Ortada cürüm işlemek için organize olmuş bir suç örgütü varsa tabi hukuk içinde hesap sorulmalı. Bu rezilliklerin hesabı sorulmasın mı? Tarihe cumhuriyetin fetret dönemi olarak geçecek 20 yıllık bir iktidar var. Cumhuriyetin bütün birikimi başta olmak üzere maddi kaynakları, yeraltı yer üstü kaynakları, doğası, hukuku, demokrasisi yerle bir edildi. Bir cadı avı değil, kaynakları heba olmuş, yoksullaştırılmış, hukuksuzluğa uğramış insanlar adına hesap sormak lazım. Ortada bir suç varsa bunun bir cezası da olmalı."

TİP'li Şık: AK Parti kapatılacak ya!

TİP'li vekil Ahmet Şıkise katıldığı canlı yayında “Muhalefeti AK Parti'ye ve MHP'ye bırakmayacağız" diyerek ekledi: “AK Parti kapatılacak.”

Medyascope'un canlı yayınına konuk olan Şık, iktidardan 'suç örgütü' olarak bahsederek, “Suç örgütü olan yapıdan bahsediyoruz yargılanacaklar. Temiz olanlar, suça bulaşmayanlar Meclis'te kalmaya devam etsin. AK Parti bu nedenle kapatılacak ya” diye konuştu.

Şık, “AK Parti bir siyasi parti muamelesi görmeyecek, suç örgütü olduğu için kapatılacak. Siyasi parti kılığına girmiş bir suç örgütü diyecekler” şeklinde konuştu.

Türk siyasetinde Devr-i Sabık!

Devr-i sabık yaratmak, Türkiye siyasi tarihinde yeni gelen yönetimin, kendinden önceki dönemi sorgulaması, hesap sorması, anlamına geliyor. Türk siyaset tarihinde, çok partili döneme geçilmesiyle birlikte 1950 genel seçimlerinde iktidara gelen Demokrat Parti'nin kendinden önceki 23 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi dönemine yönelik "devr-i sabık yaratmayacağız" açıklaması ile biliniyor. Ancak 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası Adnan Menderes ve bakanların idam edilmesiyle devam eden süreç devr-i sabık örneği olarak hatırlanıyor. .