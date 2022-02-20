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Mithat Sancar: Seçimlere Millet İttifakı ile girmeyeceğiz

'Biz gizli ortak filan değiliz. Türkiye’de en şeffaf politika yapan partiyiz” diyen HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 'Biz parlamento seçimlerine 3. bir yolla gireceğiz' açıklamasında bulundu.

59 Dakika Önce
2022-02-20 09:07:57
Mithat Sancar: Seçimlere Millet İttifakı ile girmeyeceğiz

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ‘Gündem Özel'de TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın konuğu oldu.

Sancar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin muhalefetin düzenlediği toplantıda gizli ortak HDP açıklamasına “Biz gizli ortak filan değiliz. Türkiye'de en şeffaf politika yapan partiyiz” dedi.

Sancar, 6 muhalefet liderinin bir araya Ahlatlıbel zirvesinde bir araya gelmesine ilişkin olarak, "6'lı tablo yalnızca Millet İttifak'ı tablosu değildir" ifadelerini kullandı.

"Biz parlamento seçimlerine 3. bir yolla gireceğiz" diyen Sancar, şunları söyledi:

"Biz Türkiye'deki sorunların diyalog olarak çözüleceğini ilan etmiş bir partiyiz. Söylediğimiz sözün yapıcı olmasına dikkat ediyoruz. 6 parti güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerine bir çalışma başlatmıştı. bizde 27 Eylül'de kamuoyuna duyurduğumuz 11 maddelik bir metnimiz var. Diyoruz ki bu metinde biz parlamento seçimlerine Millet İttifakı ile birlikte girmeyeceğiz. Biz kendi ittifakımızı kurarak gireceğiz. Bizim 3. yol diye bir politikamız vardır ve parlamento seçimleri tam da bu politikasını çok açık bir şekilde hayata geçireceğimiz bir alandır. Ancak sistem artık eski sistem değil. Cumhurbaşkanlığı seçimi artık çok özel bir sistem içine yerleştirildi."

Sancar parlamenter sisteme dönüş ile ilgili olarak, "Bu rejim bir hükümet sistemi rejimi değildir. Bu parlamenter sisteme dönüş değişecek değildir. Biz yeni bir rejim kuracaksak bizimle tartışarak yapma zorundalar" ifadesini kullandı.

Sancar, Ahlatlıbel Zirvesi'nden sonra muhalefet liderleriyle bir görüşme olmadığını söyledi.

Mithat Sancar, "Muhalefet ile kavga etmeyi tercih etmiyoruz. İYİ Parti ile görüşme isteğimizi ilettik. Yanaşmadı ve hatta bizim kabul etmeyeceğimiz ithamlarda bulundu. Ondan sonra biz de İYİ Parti randevu isterse görüşürüz dedik" diye belirtti .

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