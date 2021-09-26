Mithat Sancar'dan 'ittifak' açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin yarın açıklayacağı 'tutum belgesi'ne ilişkin 'Türkiye’de demokrasiye giden yol, müzakere ve diyalog, katılım ve toplumsal meşruiyetten geçiyor. HDP bunun en etkili önerilerini sunuyor. Yarın da temel mesajımız bu olacak' dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 2023 seçimleri öncesi ve sonrasına dönük tavrını ve ilkelerini, Pazartesi günü "Demokrasi Tutum Belgesi" ile açıklayacak.

İttifak ve aday tartışmalarıyla ilgili HDP'nin tavrının ortaya konulacağı açıklama öncesi HDP Demokratik Yerel Yönetimler Kurulunca, TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri Konferans Salonu'nda "Demokratik Yerel Yönetimler Konferansı" düzenlendi.

Konferansta konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, yarın duyurulacak açıklamanın içeriğine dair şu ifadeleri kullandı:

"Özgürlüğe, demokrasiye, eşitliğe ve aydınlığa yakın duruyoruz, eşikteyiz. Bu eşiği geçmenin yolu HDP'nin oluşturduğu değerler ve ilkelerden geçer. Biz programlarımızı kimseye kayıtsız şartsız kabul edilmek üzere dayatıyor değiliz. Toplumun bütün kesimleri ile müzakere istiyoruz. Türkiye'de demokrasiye giden yol, müzakere ve diyalog, katılım ve toplumsal meşruiyetten geçiyor. HDP bunun en etkili önerilerini sunuyor. Yarın da temel mesajımız bu olacak. Hedefimiz bu, müzakere istiyoruz. Müzakereyi çıkarınca siyaset kalmaz, sorunları silahla, şiddetle, savaş politikaları ve güvenlikçi anlayışla değil müzakere diyalog ve en geniş toplumsal mutabakatla çözmek istiyoruz. Türkiye'nin tüm sorunlarını çözmeye talibiz. HDP olmadan bu ülkeye demokrasiyi, barışı, eşitliği özgürlüğü getirmek mümkün olmayacaktır. Müzakere kanalları yerleştikçe, diyalog sürekli hale geldikçe bunu Türkiye'nin bütün halklarına anlatabileceğimizden hiçbir şüphe duymuyoruz"

"DEMOKRASİ GÜÇLERİYLE İTTİFAK"

"Müzakere" vurgusuna devam eden Sancar, "Müzakere yolunu genişlettikçe halkların demokratik iradesini, HDP'nin demokrasi güçleriyle oluşturacağı ittifakta çözüm gücü ve çözümün anahtarı olduğunu yakın zamanda hep birlikte göreceğiz" dedi.

Sancar, konuşmasının son bölümünde de "Biz diyoruz ki Türkiye'nin başta Kürt sorununda demokratik çözüm ve barış olmak üzere bütün sorunlarını çözecek kadrolara, inanca ve inada sahibiz. O nedenle geleceği birlikte kurmak istiyoruz. Türkiye'ye aydınlık, özgür geleceği birlikte getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.