Mithat Sancar'dan 6'lı masaya HDP uyarısı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 'HDP’nin yer almayacağı herhangi bir denklem ve senaryo, bu ülkeyi yeni bir başlangıca taşıyamaz. Sadece yüz yıldır devam eden ve çoğu zaman çöküşlerle noktalanan kanlı ve kirli kısır döngünün yeniden üretilmesini sağlar” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar Parti Meclisi toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada "Yolumuza daha güçlü devam etme kararlılığını da halkımızdan aldık. Bizler bu ülkenin çözüm gücüyüz. Çözüm biziz" dedi.

HDP 5. Olağan Kongresi 3 Temmuz'da yapıldı. Kongrede seçilen HDP Parti Meclisi, yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerini belirlemek üzere Ankara Balgat'ta bulunan ek binasında bu sabah toplandı.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, “Bu ülkede demokratik cumhuriyeti, eşit yurttaşlık ve özgürlük temelinde inşa etme potansiyeli ve iradesi olan tek partiyiz. Çözüm gücümüz bizim siyasal programımızdan geliyor. HDP'nin yer almayacağı herhangi bir denklem ve senaryo, bu ülkeyi yeni bir başlangıca taşıyamaz. Sadece yüz yıldır devam eden ve çoğu zaman çöküşlerle noktalanan kanlı ve kirli kısır döngünün yeniden üretilmesini sağlar” dedi.

Anka'nın aktardığına göre HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, toplantı öncesi açıklamalarda bulundu. Sancar'ın açıklamaları şöyle oldu:

Sancar, “Yolumuza daha güçlü devam etme kararlılığını da halkımızdan aldık. Bizler bu ülkenin çözüm gücüyüz. Çözüm biziz. Ülke gerçekten de çoklu krizden geçiyor. Krizlerin en derin zamanı aynı zamanda çözüm imkanlarının da ortaya çıktığı zamanlardır. Yeter ki örgütlü siyasal güç, alternatif çözüm ortaya koyabilsin. HDP bütün sorunları çözüm iddiasıyla yoluna devam ediyor” dedi. Sancar özetle şöyle konuştu:

“Çoklu kuşatmalarla karşı karşıyayız. Bizleri dar alana hapsetme ve mümkünse tasfiye etme planları kesintisiz sürüyor. Çöktürme planlarını boşa çıkardık, kuşatma hamlelerini kırdık, yolumuza devam etmenin haklı gururunu yaşıyoruz.

Biz, ortak vatanda bir arada barış içinde yaşamanın şartlarını hayata geçirecek tek partiyiz. Bu ülkede demokratik cumhuriyeti, eşit yurttaşlık ve özgürlük temelinde inşa etme potansiyeli ve iradesi olan tek partiyiz. Çözüm gücümüz bizim siyasal programımızdan geliyor. HDP'nin yer almayacağı herhangi bir denklem ve senaryo, bu ülkeyi yeni bir başlangıca taşıyamaz. Sadece yüz yıldır devam eden ve çoğu zaman çöküşlerle noktalanan kanlı ve kirli kısır döngünün yeniden üretilmesini sağlar. Biz bu kanlı ve kirli kısır döngüyü kırmakla kararlıyız.

Önümüzdeki dönem iktidarın kaybetme paniği ile tehlikeli senaryolara başvurma ihtimalinin yüksek olduğu dönemdir. Savaş hazırlıkları söz konusu. Suriye özellikle Rojova'ya işgal saldırısı gündemde. Kürtlerin her alanda kazanımına yönelik saldırılar da bu iktidarın varlığını sürdürebilmesinin en önemli yolu olarak görülüyor. Bizler Demokrasi İttifakı'nı her alanda savaş planlarına karşı barış ittifakı olarak kurmak zorundayız. Halkın iradesini rehin alma planı da görülüyor. Kaos planını boşa çıkaracak en önemli şey bizlerin kararlı bir demokrasi mücadelesini en geniş kesimlerle kurabilmemizden geçiyor.” .