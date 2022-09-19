Mısır’da ümmîlik: Halkın yüzde 25’i okuma yazma bilmiyor!

Mısır İstatistik Kurumu verilerinden 10 yaş üstü nüfus dikkate alınarak hazırlanan rapora göre; 18,4 milyon insanın okuma yazma bilmiyor.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Mısır'da ümmî (okuma yazma bilmeyen) nüfus oranının yüzde 25,8 olduğu bildirildi. Ülkenin bu oranla Arap devletleri arasında 7'nci, Afrika ülkeleri arasında 23'üncü, dünya sıralamasında ise 32'nci olduğu öğrenildi.

MISIR, ARAP DÜNYASI ORTALAMASINDAN DAHA KÖTÜ

Mısır İstatistik Kurumu verilerinden 10 yaş üstü nüfus dikkate alınarak hazırlanan rapora göre; 18,4 milyon insanın okuma yazma bilmiyor. 2006 verilerine göre; 29,7 milyon olan sayının yüzde 3,9 düşüş kaydettiği bildirildi. Ancak Mısır bu sonuçlarla, ortalaması yüzde 21 olan Arap dünyasının üstünde yer aldı.

Sonuçları Arabi 21'e değerlendiren eğitim uzmanı AlâHusni, konunun her şeyden önce siyasi karar mercilerinin öncelikleriyle ilişkili olduğunu belirterek “Cahil bir halkı yönetmek eğitimli bir halkı yönetmekten çok daha kolaydır” dedi. .