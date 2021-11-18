Mine Kırıkkanat'tan Kılıçdaroğlu'na ''helalleşme'' tepkisi: Başkan olurken verdiği sözlerin hangisini tuttu?

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, 'helalleşme yolculuğuna' çıkacağını açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Twitter'dan paylaştığı videoda, "Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım." dedi.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, söz konusu çıkıştan rahatsızlığını Nokta TV isimli kanalın YouTube canlı yayında dile getirdi.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, partisinin geçmişteki hataları nedeniyle 'helalleşme yolculuğuna' çıkacağını açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı'nın dini jargona sıkışmaması gerektiğini ifade eden Kırıkkanat, 'Başkan olurken verdiği sözlerin hangisini tuttu? Aradan 11 yıl geçti, 9 seçim kaybetti. Partiyi demokratlaştırmadı. Şimdi ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşmesine nasıl inanayım?' dedi.

"VERDİĞİ SÖZLERİN HANGİSİNİ TUTTU DA HELALLEŞMESİNE İNANAYIM?"

CHP lideri için, "Dini jargona sıkışmak yakışmıyor" diyen Kırıkkanat, "Başkan olurken verdiği sözlerin hangisini tuttu? Aradan 11 yıl geçti, 9 seçim kaybetti. Partiyi demokratlaştırmadı, lider sultasına son vermedi. Şimdi ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşmesine nasıl inanayım?" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.