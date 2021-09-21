Milli Araştırma'dan seçim anketi: Fatih Erbakan yüzde 51,5 ile cumhurbaşkanı seçilecek

Milli Araştırma'ya göre bugün seçim olsa Fatih Erbakan yüzde 51,5 ile cumhurbaşkanı seçilecek.

Milli Araştırma adlı bir anket şirketi, Cumhurbaşkanlığı seçim anketi yaptı. Ankette çıkan sonuç şaşırtıcı oldu. Milli Araştırma'ya göre bugün seçim olsa Fatih Erbakan yüzde 51,5 ile cumhurbaşkanı seçilecek.

Milli Araştırma adlı bir anket şirketi, Cumhurbaşkanlığı seçim anketi yaptı. Ankette çıkan sonuç şaşırtıcı oldu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan açık ara favori görünüyor. Erbakan'ın oy oranı yüzde 51,5 olarak görünen ankette, ikinci sırada yüzde 26,5 ile Mansur Yavaş, üçüncü sırada yüzde 19,5 ile Recep Tayyip Erdoğan ve dördüncü sırada yüzde 2,5 ile Muharrem İnce görünüyor.

İşte o anket:

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.