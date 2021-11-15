Milletvekili Arvas’tan Cumhuriyet Gazetesine tokat gibi cevap

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas üzerinden “Arvas” ailesini hedef alan Cumhuriyet Gazetesi yalan haber ile aile mensubu kişileri hedef aldı. Şeref ve haysiyet celladı gazete, mesnetsiz ve haksız haber yaparak kişi ve aile aleyhinde iftirada bulundu.

Tamamının yalan ve iftira olduğu haber içeriğinde Arvas soyadı taşıyan vatandaşların isimlerini yazarak ve çalıştığı kurumları ifşa ederek kişilik haklarına saldırıda bulunmuş, şeref ve haysiyetlerine kast etmiştir. Basın ilke ve ahlakından yoksun bir şekilde icra edilen bu habercilik anlayışı ile kamuoyunda şahsım, ailem ve haberde adı geçen şahıslar açıkça hedef gösterilmiş,zan altında bırakılmış, can ve mal güvenliğimiz tehlikeye atılmıştır. Arvas ailesine dün saldıran zihniyet ile bugün saldıranlaraynıgüruhtur. Şahsım üzerinden Arvas ailesinin saygınlığı ve imajını olumsuz şekilde etkilemek maksatlı haber yapanlar, derin manipülasyon ve dezenformasyon teknikleri ile algı yönetenler muvaffak olamazlar. Hakkın ve hakikatin karşısında, batıl her zaman yok olmaya mahkûmdur.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Cumhuriyet Gazetesi tarafından isim ve kurum belirtilerek yapılan yalan ve mesnetsiz iddialara tek tek cevap verdi.

Turgut Arvas

Göreve Başlama Tarihi: 1998

Müdür olduğu Tarih: 2012

Sıbgatullah Arvas

Memur olarak atandığı tarih: 2003

Vaiz olduğu tarih: 2009

Müftü olduğu tarih: 2017

Ubeydullah Arvas

Memur olarak atandığı tarih: 2010

Sosyal Yardımlaşma Müdürü olarak atandığı tarih:2014

Nurullah Arvas

Memur olarak atandığı tarih:1991

Diyanet- Sen Şube Başkanı olarak seçildiği tarih:2010

Abdulillah Arvas

Van Büyükşehir Belediyesinde 35 yıldır itfaiye müdürü olarak çalışmış

2016 yılında Daire Başkanı olmuştur.

Abdulhadi Arvas

2003 memur olmuş iddia edildiği gibi Müdür yardımcısı değil halen memur kadrosunda hizmet ediyor.

Cüneyt Arvas

Memur olarak atandığı tarih: 1991

Şube Müdürü olarak atandığı tarih:2003

İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atandığı tarih:2010

Adil Arvas

1985 yılında memuriyete başlamış,

2017 yılındaSağlık Müdürlüğünden memur olarak emekli olmuş

Şeyma Arvas

Lisans: İngilizce Psikoloji mezunu

Lisans: Sosyoloji (devam ediyor)

Yüksek Lisans: Klinik Psikolojisi

ALES: 80.60

2019 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin ilanına müracaat etmiş, şartları sağlayıp bilim sınavında başarılı olmuştur.

Muhammed Reşit Arvas

Lisans: Selçuk Üniversitesi Diş Fakültesi

Ales: 85

Yabancı Dil Sınavı: 87,5

2021 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ilanına müracaat etmiş, şartları sağlayıp bilim sınavında başarılı olarak Öğretim Görevlisi olarak atanmıştır.

Meki Arvas

Bahçesaray ilçesinde ilk olarak 1983 yılında yani AK Parti kurulmadan 18 yıl önce İl Genel Meclis Üyesi olarak seçilmiş, bu tarihten itibaren farklı partilerde halkın teveccühü ile 25 yıl encümenlik ve İl Genel Meclis Başkanlığı yapmıştır. 2019 yılında yapılan Mahalli Seçimlerde AK Parti Belediye Başkanlığını %65 oyla kazanarak Belediyeyi HDP'den almıştır.

Cumhuriyet gazetesi yazarı İlayda Kaya tarafından tutarsızca ve fütursuzca yapılan “Van'da Arvas Saltanatı” başlıklı haberde görüldüğü ve anlaşıldığı üzere ismi geçen kişiler benim 24 Haziran 2018 tarihinde Milletvekili seçildiğim tarihten çok önce memuriyete atanmış, görevde yükselmiş veya seçilmiş kişilerdir. Ahlaksızca şahsımı ve söz konusu kişileri hedef göstererek suç işlenmiş ve puanla atanmış kişilerin sanki siyaset marifeti ile atandığı algısı yaratılmış, seçilmiş kişilerin de atandığı yalanı ile baştan sona karalamaya yönelik uydurma bir haber servis edilmiştir.Yurttaş, yandaş kavramlarının arkasına gizlenerek tertiplenen ve ısmarlanan bu yalan haberlerde anlaşılan o ki İlayda Kaya isimli kişi pek mahirdir. Çünkü aynı şekilde başka siyasiler ve ailelerde hedef alınarak kamuoyunda itibarsızlaştırılmaya çalışılmış, kamu çalışanları zan altında bırakılmıştır.

Cumhuriyet gazetesinde çıkan bu haberler gerçekleri çarpıtan ve özel hayatın gizliliğini ihlal eden haberlerdir. Şahsımı, ailemi ve partimi hedef alan bu haber ile ilgili Cumhuriyet gazetesine ve malum yazarına dava açacağımı buradan beyan ediyorum. Hak ve hürriyetlerime yönelik bu tür müdahalelere karşı kendimi, ailemi ve partimi sonuna kadar koruyacağım. Basın kisvesi altında şeref ve haysiyetimizi hedef alan, özel hayatın ihlali veya itibarsızlaştırmayı amaçlayan bu mesnetsiz iddialar ile ilgili hukuki süreci başlatacağım.

Arvasiler; layığı ile Kur'an ve Sünneti yaşamayı gaye edinmiş ve yaşatma sorumluluğunu şiar edinmiş bir ailedir.

Kerbela'da olduğu gibi Peygamber Efendimizin (SAV) neslinden olan Seyyidler, bazı dönemlerde de mezalime maruz kalmış, gayrimüslimler ve çeşitli zümreler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda yurtlarından göç etmek zorunda kalmışlardır. Moğol hükümdarı Hülâgu'nunİslam dünyasının başkenti Bağdat'ı istila etmesi ve yaptığı katliam ile birlikte İslâm coğrafyasında zorunlu bir hareketlilik başlamış, yaşanan bu felaket ile birlikte o dönemin büyük aileleri ve “Ehl- i Beyt” Bağdat'tan ayrılmak zorunda kalmıştır.Arvas ailesinin büyüğüSeyyidKasım-ı Bağdâdî, ailesi ve büyük bir kalabalık davet üzerine Anadolu'ya gelmiştir. Ecdadımız Osmanlı hanedanı,seyyidlere her daim hürmet etmiştir. Osmanlı Sultanı Orhan Gazi bu şerefli ve kıymetli ailelere kendi topraklarında kucak açmış, himaye etmiş, onlarla özel olarak ilgilenmiş ve ilim, irşad faaliyetleri kapsamında kolaylık sağlayarak ahalinin bundan istifade etmesi konusunda imkân sağlamıştır. 1340 yılında Seyyid Kasım-ı Bağdâdî'nin oğlu Seyit Muhammet Kutup, bugünkü adıyla Van'ın Bahçesaray ilçesine yerleşerek ilim ve irşad faaliyetlerine burada devam etmiştir. Etrafı yüksek dağlarla kuşatılmış bu Arvas köyünde yaşayanlara atfen de Arvasiler denilmiştir. Arvasiler, günümüzde Van ili Bahçesaray (Müküs),Başkale, Gürpınar, Erciş, Gevaş, Muradiye, Tuşba, Edremit ve İpekyolu ilçeleri ile Hakkâri, Ağrı (Doğubayazıt) ve Bitlis'in Hizan ilçelerinde kök salmış ve yurdun dört bir köşesine dağılmışlardır. Yedi asır boyunca yörede varlık gösteren Arvas Ailesi, Kur'an ve sünnet ışığında İslâmiyet'e hizmet etmektedir. Anadolu'ya geldikten sonra bu topraklarda birçok âlim ve bilgin yetişmesine vesîle olan büyüklerimiz, bölgenin ilim ve irfan yuvası olmasına büyük katkı sağlamıştır. SeyyidAbdurrahimArvasi,SeyyidSıbğatullahArvasi, Seyyid Fehim Arvasi,SeyyidAbdulhakimArvasi, Seyyid Şefik Arvasive Seyyid Muhammed HafidArvasiile müteffekirSeyyid Ahmet Arvasigibi bir çok değerli büyüğümüz, toplumunun manevi inşasında rol almış, büyük hizmetler sunmuşladır. Bunun yanında Arvas ailesi, beşerî kaynağı ile ülkemiz bilim hayatına, fikriyatına, ticaretine siyasetine katkı sağlayan önemli insanlar yetiştirmiştir. Aynı zamanda bölgede vatan savunmasında ve toplumsal barışı sağlamaya yönelik gayretleri ile mühim vazifeler üstlenmişlerdir.Son yüzyılda Ruslara ve Ermenilere karşı savaşan birçok aile büyüğümüz şehit olmuş veya sürgüne maruz kalmıştır. Din ve dünya ilimlerinde, asırlarca bölge halkını aydınlatmış Arvasiler, sadece Van Gölü Havzası'nda değil, tüm Anadolu topraklarında ve yurt dışında tanınan, bilinen ve takdir edilen bir alidedir. Birinci Dünya Harbi ve Kurtuluş savaşından sonra 1920 yılında kurulan Türkiye Büyük Millet Meclis'ine Hakkâri'den Seyit Taha Arvasi ve İbrahim Arvas ile Van'da Seyit Masum Arvas milletvekili seçilmiştir. Daha sonra 1923 yılında İbrahim Arvas Van Milletvekili olarak seçilmiştir. Ailenin aktif siyasette rol almaya başlaması ile birlikte İbrahim Arvas1950 yılına kadar aralıksız milletvekili olarak hizmet etmiştir. Türkiye'de 1950 yılından itibaren başlayan çok partili sistem ile birlikte aileye mensup çok sayıda milletvekilimecliste görev almıştır.

Bugüne kadar milletimizi, seçmenlerimizi ve ailemi mahcup edecek bir tutum ve davranış içine girmedim. Memlekete ve millete hizmet etme gayreti içinde tevazu, samimiyet ve gayret ile çalışıyorum.

Ailenin bir mensubu olarak 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiri ve milletimizin teveccühü ile Milletvekili oldum. Bugüne kadar milletimizi, seçmenlerimizi ve ailemi mahcup edecek bir tutum ve davranış içine girmedim. Memlekete ve millete hizmet etme gayreti içinde tevazu, samimiyet ve gayret ile çalışıyorum. İddia edildiği üzere, bugüne kadar ne ailemden nede çevremden kimseyi kayırmadım.

İnsanı ve İslami değerleri benimsemiş biri olarak hiç kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemedim. Siyasi hayatımda devletin, milletin menfaatlerini gözeterek toplumsal menfaat gerektiren proje ve yatırımlarla ilgileniyor, şehrime katma değer sağlıyorum. Bu şiarla evimi ve ailemi Ankara'ya götürmedim. Haftanın üç günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde yasama faaliyetlerine iştirak ediyor, geriye kalan dört günde zamanımın hepsini seçim bölgemde sahada geçiriyorum. Teşkilatlarımız, Belediye Başkanları, Vali, Kaymakamlar ve Kurum amirlerimiz ile birlikte Sivil Toplum Kuruluşları, Muhtarlarımız, özellikle gençler ve vatandaşlar ile bir araya geliyor sorunlara çözüm arıyoruz. Not aldığımız sorunları, gördüğümüz sıkıntıları rapor haline getirerek Hükümetimiz Bakanlarına ve Genel Merkeze iletiyoruz. Bugüne kadar eksik kalmış veya olmasında fayda gördüğümüz yatırımların takipçisi oluyor, söz konusu projeleri hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar Milletvekili arkadaşlarım ve bütün paydaşlarla güç birliği yaparak İlimize sağlık, ulaştırma, eğitim, sanayi, tarım, turizm, enerji, spor ve konut gibi birçok alanda sayısızca yatırım kazandırdık. Van'a Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Ajans Amirliği, Hafızlık Sınav Merkezi, Erciş KOSGEB Temsilciliği açtık. Kronik işsizlik sorununu çözmek için Van Tekstil Kent ve Hazır Giyim OSB ile Erciş Organize Sanayi Bölgesinin alt yapısını tamamlayarak yatırıma hazır hale getirdik, birçok fabrikanın temeli atıldı, inşaatlar devam ediyor. Sahip olduğumuz jeotermal enerji ile ilgili projeleri tamamlayarak, belirlenen bölgelerde jeofizik ve etüt çalışmalarına başladık, sondaj çalışmaları devam ediyor. Van'ımızı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı ilan ettik, lisans ihaleleri yapıldı. Gevaş ve Gürpınar ilçelerimizde Belediyelerimiz marifetiyle tekstil ve ayakkabı fabrikaları kurarak birçok insana iş imkânı sağladık. Aynı şekilde Muradiye ilçemizde tekstil farikası kuruyoruz. Kırsalda sanayi alt yapısını güçlendirmek amacıyla Başkale, Bahçesaray ve Saray ilçelerimize Küçük Sanayi Siteleri kuruyoruz. Aynı şekilde daha önce Çatak Belediyemiz marifetiyle Çatak'ta küçük ölçekli bir sanayi sitesi inşa ettik. Projeleri tamamlanan Marangozlar Sanayi Sitesi, Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi ve Mermerciler Sanayi Sitelerinin yatırım programına alınması ve ödenek tahsisi ile yakından ilgileniyoruz. Van'a kurmayı planladığımız Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile ilgili olumlu görüşü Cumhurbaşkanlığımızdan çıkardık, söz konusu stratejik kurumu şehrimize kazandıracağız. 40 bin büyükbaş hayvanın yetiştirileceği Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kuruluş protokolü Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanarak tüzel kişilik kazandı, inşallah önümüzdeki yıl bu devasa yatırımı da başlayacağız.

Sağlık alanında Amatem-Çematem, Gürpınar, Saray ve Çaldıran Hastaneleri tamamlandı. Erciş Ağız Diş Sağlığı Merkezi, Başkale ve Bahçesaray hastane inşaatları devam ediyor. Tuşba Devlet Hastanesini de yatırım programına almaya çalışıyoruz. Bütün bunların yanında birçok aile sağlık ve destek merkezini de hizmete açtık, ambulans ve doktor gibi sağlık sunumunda etkili eksiklerimizi tamamladık. Özalp ilçe merkezinde çıkan yangında vatandaşımızı kaderine terk etmedik, kül olan 95 dükkânın yerine Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında mağdur olan vatandaşlarımıza hibe olacak şekilde yeni ve modern dükkânlar yapıyoruz. Van'da ilk defa dev gençlik ve spor yatırımları yapılıyor. Bütün ilçelerimizin öncelikli ihtiyaçlarına göre rafting parkuru, atletizm sahaları, tribün, havuz, gençlik merkezleri, çok amaçlı spor salonları, basketbol sahaları ve 50 adet halı saha yatırımına 2021 yılında başladık, devam ediyoruz. İnsanlık mirası olarak gördüğümüz Van Gölünün kirlenmesine engel olmak amacıyla çok donanımlı ve modern Arıtma Tesisini kurarak faaliyete geçirdik. Tarımsal sulama ve içme suyu ihtiyacına yönelik birçok gölet ve Pay içme suyu arıtma tesisi yaptık, yapıyoruz. İmar sıkıntısı nedeniyle on yıldır sürünceme de olan Van Çevre Yolu ile ilgili sorunları çözdük, ihalesi yapıldı. Van genelinde birçok ilçede Kent Ormanları ve Millet Bahçeleri yapıldı, yapılıyor.

Yaptıklarımız yerine yapmadıklarımızdan dolayı bizi haber yapanlar müspet habercilikten uzak, art niyetli tarafgir medya kuruluşlarıdır. 20 yıldır eser ve hizmet siyaseti yapan AK Parti, Türk siyasi hayatında önemli bir başlangıçtır. Sivil siyaseti yeniden inşa etmiş, devlet millet içindir anlayışını hâkim kılmıştır. AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük bir kararlılık ve cesaret ile yapılan tarihi reformlar ve devasa yatırımlara ile yeni bir çığır açmıştır. Bugüne kadar içerden ve dışardan sistematik olarak yapılan onca saldırıya rağmen AK Parti dimdik ayaktadır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışına sımsıkı sarılan AK Parti'yi millet yalnızbırakmayacaktır. Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntıları istismar ederek siyasi hayata tutunan CHP ve şürekâsı, Cumhuriyet gazetesi ve Halk tv gibi yandaş medya organlarını da kullanarak yalan, iftira ve karalama haberlerle rant sağlamaya çalışıyor. Bir müfterinin gazetecilik ilkeleriyle bağdaşmayan iftiralara gark, sözde haberi; ismi geçen kişilerin atama ve terfilerinin milletvekilliği makamımla ilgisi olup olmadığının tespiti çok basit bir araştırma ile ortaya çıkarabilecek iken, ötesine berisine bakmadan, taraflarla ve kurumlarla görüşmeden pervasızca aileme, şahsıma ve partime saldırarak mal bulmuş mağribi gibi koşa koşa Cumartesi günü manşetten haber yapmış. Her fırsatta sözüm ona kişi hak ve hürriyetinden dem vuran Cumhuriyet gazetesinin gereği neyse yerine getirmesini bekliyorum. Bu tür iftiralarla partimizi ve bizi demoralize etmez, milletimize hizmet etmekten geri koymaz, aksine çalışmalarımıza sinerji katar, bizi motive eder.

Haziran 2018 tarihi itibariyle sadece üretim ve istihdam odaklı olduğu için paylaştığım çalışmalarımızgün gibi ortadayken, Cumhuriyet gazetesinde şahsıma yapılan iftira beni değil, edeni kirletir. İftira atmak bir insanı rencide etmenin, itibarını zedelemenin en sinsi ve çirkin yoludur. Art niyetli yapılan ve manipülasyon içerikli bu yalan haber kişinin bilinçaltını ve karakterini yansıtır. Kendisine ve başkasına saygısı olmayan bu tür kalemşorların bastırdığı duygularını, gizlediği suçlarını ve hırslarını yansıtır. Basın ilke ve ahlakından yoksun bu malum kişiler için yazılı ve görsel medya, haksızlığın en rahat yapıldığı, iftira ve yalanın en kolay atıldığı mecralardır. Çünkü kızaran ve utanan yüzlerini hiç kimse göremez.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.