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TIMETURK / POLİTİKA / Millet Partisi Genel Başkanı Edibali vefat etti

Millet Partisi Genel Başkanı Edibali vefat etti

Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali, 80 yaşında hayatını kaybetti.

16 Dakika Önce
2022-01-15 07:33:40
Millet Partisi Genel Başkanı Edibali vefat etti

Millet Partisi Genel Başkanı Edibali, Ankara'da vefat etti. Edibali için, Ankara Hacı Bayram Camiinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından TBMM'de tören düzenlenecek. Edibali, 16 Ocak Pazar günü Üsküdar'da toprağa verilecek.

SİYASİLERDEN TAZİYE MESAJI

Aykut Edibali'nin vefatının ardından birçok siyasetçi başsağlığı mesajı yayımladı. Meclis Başkanı Şentop, yayımladığı taziye mesajında "Siyasetçi ve yazar Aykut Edibali'nin vefatını teessürle öğrendim. Yeniden Milli Mücadele isimli hareketiyle siyasi tarihimizde yer alan ve en son Millet Partisi Genel Başkanı olan merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Edibali için Twitter hesabından "Darül bekaya irtihal eden Yeniden Milli Mücadele Hareketi'nin kurucusu ve Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali'ye Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Ömrü inandığı davası yolunda mücadeleyle geçti. Mekanı cennet olsun" dileklerinde bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yayımladığı taziye mesajında "Islahatçı Demokrasi Partisi kurucusu, Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali'nin vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerini kaydetti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da hayatını kaybeden Edibali için taziye mesajı yayımladı. Babacan, taziye mesajında "Ülkemiz siyasetinin önemli isimlerinden Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Edibali'nin vefatı üzerine Saadet Partisi'nden "Siyasi hayatımızın önemli isimlerinden Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" taziye mesajı yayımlandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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