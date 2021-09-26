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TIMETURK / POLİTİKA / ''Millet İttifakı’nın planı belli oldu''

''Millet İttifakı’nın planı belli oldu''

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Meral Akşener’in adaylık açıklaması ile ilgili bir yazı kaleme aldı.

7 Dakika Önce
2021-09-26 08:51:53
''Millet İttifakı’nın planı belli oldu''

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Ben başbakan adayıyım" açıklamasına ilişkin olarak, "Buradan çıkan sonuç şudur: Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olacak." görüşünü savundu.

Hakan yazısında, "Peki ya sonra? Sonrası için plan şu galiba: Parlamenter sisteme geçilecek. Ve Akşener, parlamenter sistemin başbakanı olacak. Şimdilik varılan mutabakat bu gibi. Ama bu planın önünde de... Amansız engebeler, aşılması güç dağlar, zorlu yokuşlar falan var." ifadesini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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