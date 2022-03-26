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Millet İttifakı'nda sürpriz gelişme

TIMETURK / POLİTİKA / Millet İttifakı'nda sürpriz gelişme

Millet İttifakı'nda sürpriz gelişme

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, AK Parti ve MHP’nin seçim kanunun ardından “Bir, üçüncü ittifak söz konusu olur mu” diye kafa yorulurken Millet İttifakı cephesinde yeni bir gelişme yaşandığını belirterek, Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) de İttifaka dahil edilmesi için harekete geçildiğini öne sürdü.

2 Saat Önce
2022-03-26 08:00:17
Millet İttifakı'nda sürpriz gelişme

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, "Altılı masa yedili olur mu?.." başlıklı bugünkü yazısında Millet İttifakı cephesinde yaşanan bir gelişmeyi aktardı.

Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) anketlerde oy oranının yüzde 1'e ulaştığına dikkati çeken Takan, “Bu Cumhurbaşkanlığı seçimi için çok değerli bir oran” diyerek, “Millet İttifakı kulislerinden duyduğuma göre, BTP'nin de ileride yuvarlak masaya ve Millet İttifakı'na dahil edilmesi için harekete geçildi. Görüşmeler, şu anda nabız tutma seviyesinde yürütülüyor” kulisini aktardı.

Takan, “BTP'nin genç Başkanı Hüseyin Baş bu teklife ne diyecek?.. Ve, yuvarlak masaya yedinci olmak için istekleri diğer paydaşlar tarafından kabul edilecek mi?.. Sıcak ve yeni bir gelişme… Aş biraz daha pişsin, kokusu yayılır, sonuçtan haberimiz olur diye düşünüyorum!..” sözlerini kaydetti. .

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