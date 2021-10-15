Millet İttifakı'nda 'siyasi cinayet' çatlağı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Siyasi cinayetler işleneceği' iddiasını değerlendiren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erdem, 'Bu konunun Türkiye'de çok fazla dillendirilmesinin doğru olmadığını düşünüyoruz' dedi.

İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, siyasi cinayetler işleneceği iddiasına ilişkin "Bu konunun Türkiye'de çok fazla dillendirilmesinin doğru olmadığını düşünüyoruz. Şunu söylemek istiyorum, 2023 seçimleri ya da ilk genel seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimleri kesinlikle demokratik kurallara göre yapılacaktır." dedi.

Erdem, partisinin Eskişehir İl Başkanlığı binasında düzenlenen "İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışmaları hakkında partisinin teşkilatı mensuplarına bilgi verdi. Toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Erdem, iktidara geldiklerinde ülkede yaşanan ekonomi, eğitim gibi birçok sorunu düzelteceklerini, yeni anayasa çalışmalarına vakit kaybetmeden başlayacaklarını kaydetti.

Erdem, gazetecilerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler işleneceği iddialarına yönelik sorusu üzerine şunları söyledi:

"Bu tip şeyler olabilir, yani bu tip duyumlar gelebilir. Böyle duyumlar varsa böyle duyumlar aldığını söylene sorulabilir devlet tarafından. Cumhuriyet savcımız buna ilişkin bir soruşturma açmış, öyle bir haber geldi. Bu konunun Türkiye'de çok fazla dillendirilmesinin doğru olmadığını düşünüyoruz. Şunu söylemek istiyorum, 2023 seçimleri ya da ilk genel seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimleri kesinlikle demokratik kurallara göre yapılacaktır. Kesinlikle güven içerisinde, sandık güvenliği içerisinde yapılacaktır. Buna ilişkin en ufak bir şüphemiz yok. Bunun ötesinde başka bir şey söylemek istemiyorum."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçen günlerde Mersin'de gazetecilere yaptığı açıklamada “siyasi cinayetler kaygısı” olduğunu söylemişti.

Kılıçdaroğlu “Karşı taraf gerilimi tırmandıracaktır. Çok daha sert bir ortamda siyaset yapmayı nasıl sağlayabiliriz, onun arayışına girecektir ama ben şundan eminim, eğer belli gruplar ellerine silah alıp belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse bir gerilim olmaz. Umarım öyle bir tablo da Türkiye'de yaşanmaz” dedikten sonra “Kemal Bey, bundan kastınız nedir?” sorusuna “Siyasi cinayetler. Böyle kaygılarım var” ifadelerini kullanmıştı.

'BİZİM DE DUYUMLARIMIZ VAR'

Kılıçdaroğlu'nun ardından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'dan da benzer bir açıklama gelmişti. Aydın, Sözcü'den Ruhat Mengi'ye yaptığı açıklamada "Bizim de aldığımız suikast duyumları var" ifadesini kullanmıştı.

Aydın şöyle konuşmuştu:

“Ben Sayın Erdoğan'ın yerinde olsam 19 yıllık bir ülke yönetiminden sonra bu seçimde aday olmam çünkü hayatının hezimetini yaşayacak ve çok acı bir sonuçla ayrılmak zorunda kalacak. Sonuç belli, ağır bir hezimet onu bekliyor, kurtuluşu yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun “Siyasi cinayetler olacak” sözünü kastettiniz herhalde, siyasi suikastlar yapılacağı konusunda bizim de aldığımız duyumlar var, eğer böyle bir planlama varsa başta ülkeyi yönetenler olmak üzere ileride bunun hesabını vermek zorunda kalır ağır bir bedel öderler, çok acı sonuçlar doğurur. Bunun mümkün olmadığını düşünüyorum.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.