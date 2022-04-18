'Millet İttifakı'nda krize yol açan DP lideri Uysal'dan yeni açıklama

'Cumhurbaşkanı adayı tarifinin, diğer partiler arasında rahatsızlık yarattığı' yönündeki sorulara cevap veren DP lideri Gültekin Uysal, 'Toplumumuzun ve milletimizin yüklediği sorumluluk ve beklenti her şeyin önünde. Hepimiz de bunun bilincindeyiz. Bundan ötesi lafügüzaftır.' karşılığını verdi.

'Cumhurbaşkanı adayı tarifi' ile Millet İttifakı'nda krize yol açan ve Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gece yarısı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu telefonla aramasına yol açan Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen ziyaret, yaklaşık 1 saat sürdü.

Basına kapalı 1 saat süren toplantı sonrasında Uysal, "Cumhurbaşkanı adayı tarifinin, diğer partiler arasında rahatsızlık yarattığı" yönündeki soruya yanıt verdi.

Uysal, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 24 Nisan Pazar günü altılı masa etrafında tekrar bir araya geleceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Usul olduğu üzere Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu'ndan başlayarak, tüm genel başkanları bu hafta içerisinde ziyaret edeceğiz. Bugün saat 3'te Sayın Karamollaoğlu'nu, yarın Sayın Babacan'ı, çarşamba günü de Sayın Akşener ve Sayın Davutoğlu'nu ziyaret edeceğiz. Hem toplantı öncesi bir gündem değerlendirmesi yapalım hem de yaşadığımız süreci değerlendirelim. Bu vesileyle Sayın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettik. Kendilerine sizlerin huzurunda teşekkür ederim. İftar sofrasında tatlı yiyerek, tatlı şeyler konuşacağımız bir toplantı olacak diye ümit ediyorum."

"Cumhurbaşkanı adayı tarifinin, diğer partiler arasında rahatsızlık yarattığı" yönündeki sorulara Uysal, "Toplumumuzun ve milletimizin yüklediği sorumluluk ve beklenti her şeyin önünde. Hepimiz de bunun bilincindeyiz. Bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz. Bundan ötesi lafügüzaftır." karşılığını verdi.

KRİZİN NEDENİ

Krize neden olan süreç ise Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın 10 Nisan Pazar günü yaptığı Twitter paylaşımı ile başlamıştı. Uysal, paylaşımında Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili üç kriter sıralamış ve bu kriterler arasında "20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak" ifadesini kullanmıştı.

Bu ifade AK Parti hükümetinin başbakanlığını yapmış olan Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanı olduğu Gelecek Partisi'nde rahatsızlığa neden olmuştu. Durumu öğrenen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, dün gece yarısı Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nu telefonla arayarak bilgi almıştı.

İki parti arasında görüşmeler sürerken kulislerde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 24 Nisan'daki yemeğe katılmayabileceği konuşulmaya başlanmıştı.

Bu iddialar üzerine Gültekin Uysal'dan dün konuyla ilgili yeni bir paylaşım gelmişti. Uysal, "Bu konuya dair ifadelerimin farklı mecralarda maksadım dışında yorumlandığını üzülerek gözlemliyorum. Kast ettiğim kişiler açıkça Beştepe etrafında kümelenmiş dar çıkar gruplarıdır. Ortak bir yaşam inşaası için altılı masa etrafında bir araya gelmiş partiler/liderler değildir" ifadesini kullanmıştı.

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