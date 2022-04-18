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TIMETURK / POLİTİKA / Millet İttifakı'nda 'Gültekin Uysal krizi'

Millet İttifakı'nda 'Gültekin Uysal krizi'

Kulis bilgilerini aktaran Halk TV yazarı İsmail Saymaz, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dün gece Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu’nu aradığını, Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal’ın cumhurbaşkanı adayı çıkışını sorduğunu aktardı.

2 Saat Önce
2022-04-18 08:12:05
Millet İttifakı'nda 'Gültekin Uysal krizi'

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün gece Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nu aradığını ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ın cumhurbaşkanlığı çıkışını sorduğunu yazdı.

CHP liderinin, Uysal'ın "20 yıllık AKP iktidarında sorumluluğa ortak olmamış olmak" şeklindeki tweetini hatırlatarak, "Biliyorum, böyle bir gelişme oldu. Yarın görüşeceğiz. Bana söyleyeceğiz bir şey var mı?" diye sorduğunu aktaran Saymaz, “Gece telefonu biraz da Davutoğlu'nun gönlünü almak içindi” dedi.

Davutoğlu'nun Uysal'ın tweet'i karşısında şok olduğunu ve yakın çevresine “CHP'nin de bir şeyler söylemesi gerekmez mi?” dediğini ifade eden Saymaz, şunları kaydetti:

“Kılıçdaroğlu, Hoca'nın kırgınlığını duymuş olmalı ki, gece yarısı telefon açtı. Dünkü görüşmede Davutoğlu, ‘Doğrusu, üzüldüm. Bu işin muhatabı liderlerdir. Biz bir uzlaşma iklimi oluştururken, hoş olmadı' dedi. Öğrendiğim kadarıyla Gelecek Partisi, Uysal'ın düzeltmesini yeterli bulmadı. Uysal, bugün Kılıçdaroğlu ve Temel Karamollaoğlu'nu, yarın Ali Babacan'ı, çarşamba günü Meral Akşener ve Davutoğlu'nu ziyaret edecek. Bu ziyaretler hasarı onarır diye düşünüyorum." .

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