MHP’nin Kalbi Şişli’de Atıyor

Milliyetçi Hareket Partisi, 2023 cumhurbaşkanlığı seçim çalışmaları çerçevesinde yarın İstanbul Şişli’de büyük bir program düzenliyor. Şişli ilçe Başkanlığı’nın düzenlediği katılım töreninde TBMM Başkan vekili, MHP MKYK üyeleri ve İstanbul milletvekilleri katılacak.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin "ADAY BELLİ KARAR NET" sloganı ile 2023 cumhurbaşkanlığı seçim çalışmaları çerçevesinde Şişli ilçe teşkilatı yarın İstanbul Cevahir otelde büyük bir etkinlik düzenliyor.

Parti üye katılım töreninin de yapılacağı programa çok sayıda üst düzey yetkililer de katılıyor. TBMM Başkan Vekili Celal Adan'ın yanısıra Milliyetçi Hareket Partisi MKYK üyeleri ve İstanbul milletvekilleri de katılacak.

Yarın yapılacak büyük siyesi etkinlikle ilgili Şişli İlçe Başkanı Tuncer Yılmaz konu ile ilgili gazetecilere şu açıklamayı yaptı:

“MHP Şişli İlçe Başkanlığı olarak 2023 ‘Aday Belli Karar Net' temalı üye katılım programımızda; çeşitli muhalefet partilerinden istifa edip aramıza katılan ve MHP'ye ilk defa üye olan vatandaşlarımıza, TBMM Başkan Vekilimiz ve heyetimiz tarafından rozet takılacaktır.

Programda Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde tarihi bir oy farkı ile seçilmesi, Cumhur İttifakı ve MHP''nin TBMM'de çok daha güçlü olması adına büyük bir mücadele ortaya konmaktadır.

Program çerçevesinde katılımcılarımız ve davetlerimiz Türkiye yüz yılı ile ilgili fikirler görüşler ve devletimizin aldığı kararlar ile ilgili partimizin görüşlerini ve tezlerini dile getireceklerdir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimlerine tam kadro olarak hazır ve büyük faaliyetler içerisinde bulunduğumuzu belirtmek isterim. Parti ve partililer olarak, biz ülkücüler çalmadık kapı, fikrimizi anlatmadık vatandaş bırakmayacağız. Sokak sokak daire daire bütün vatandaşlarımızın kapısına giderek 21. Yüzyılın Türkiye yüzyılı olduğunu ve bunun da gerçekleşmesi için Partimiz ve Cumhur ittifakının plan program ve hedeflerini tek tek anlatacağız. Vatandaşlarımızın 3. Dünya savaşının eşikte olduğu bu dönemde devletimizin bakisi ve milletimizin mutluluğu için duyarlı ve ülke menfaatleri doğrultusunda tercih yapmaları için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz.”

MHP Şişli İlçe Başkanlığı'nın yarın İstanbul Şişli'de bulunan Grand Cevahir Otel'de saat 19'da yapacağı törene yoğun katılım olacağı belirtiliyor.

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