MHP'li Yalçın'dan sert tepki: Bahçeli, Davutoğlu ve benzerleri gibi unutkan, yetersiz, çapsız değil

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın, resmi Twitter hesabı üzerinden dün akşam 8 dakikalık bir video paylaşarak Bahçeli'ye yönelik eleştirilerde bulunan Ahmet Davutoğlu'na sert çıktı.

Siyaset arenasında tansiyor yükseldi.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun dün akşam saatlerinde sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda saat 23.30'u işaret ederek, "Sayın Bahçeli, bugün biraz uykusuz kalmanızı rica ediyorum. Saat 23:30'u bekleyin lütfen" ifadelerine yer vermişti.

İşaret ettiği vakit geldiğinde Davutoğlu, Bahçeli'ye yanıt vermek için kamera karşısına geçtiği 8 dakikalık bir video paylaşmıştı. Yaptığı açıklamaya Davutoğlu, "Sayın Bahçeli, son grup toplantısını dinlerken sizin adınıza yine çok üzüldüm. Yine asabi bir yüz, yine sert cümleler, yine hakaret dili. Ve her haliyle yüreğiyle dili arasında bağı olmayan bir insan gördüm. Daha önceki bir hasbihalimizde 'aman kendinize dikkat edin' demiştim. Şimdi bir kez daha söylüyorum: Sizin psikolojik sıhhatiniz konusunda ciddi şekilde kaygılıyım" ifadeleriyle başlayarak, açıklamalarını sürdürdürmüştü.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın ise bugün Resmi Twitter hesabı üzerinden Ahmet Davutoğlu'na 8 maddelik sert eleştirilerde bulundu.

Semih Yalçın'ın Ahmed Davutoğlu ile ilgili yaptığı paylaşımlar şöyle:

1-Mazul ve sakıt Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu; illet nezdinde itibar ve ilgi göremeyince,çareyi tufeyli gibi MHP'nin sırtına yapışarak gündeme gelmekte bulmuş. Zaten Davutoğlu,kendini devletin en üst mevkiine çıkaran bir partiden siyasi asalaklıkları yüzünden gönderilmedi mi?

2-Davutoğlu'nun, davul gibi boş boş gümleyerek gürültü çıkarmaktan başka marifeti yok. O sebeple Davuloğlu unvanını köküne kadar hak ediyor. O bir kuru gürültü virtüözü…

3-Ahmet Davuloğlu, yine yememiş içmemiş, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye dil uzatmış. Neymiş, Sayın Devlet Bahçeli 57. hükümet döneminde merhum Bülent Ecevit'i kundaklamışmış. Hadi oradan!

4-Davutoğlu 57. Hükümet döneminde kundakta değildi, 40 yaşlarındaydı ama görünen o ki 10 yaşlarında bir çocuğun zekâ ve hafızasına sahipti.

5-Sayın Ecevit'in partisi DSP'nin kendi içinden kundaklandığını, DSP'yi iktidardan uzaklaştırıp koalisyonu parçalama operasyonunun terörle mücadeleyi sekteye uğratmak ve Türkiye'yi hizaya getirmek için küresel aktörlerce tezgâhlandığını sokaktaki vatandaş bile unutmadı.

6-Şimdi tıpkı Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ın particikleri de ABD ve AB güdümünde üstlendikleri, iktidarı ve Cumhur İttifakını kundaklama misyonunu yerine getirmeye çabalıyor.

7-Her iki siyaset artığı da uğradıkları derin inkisarın hiddeti ve hazımsızlığıyla kendilerini önemli mevkilere taşıyan eski partilerine karşı ihanetin, vefasızlığın, cibilliyetsizliğin, nankörlüğün en uç örneklerini veriyor.

8(son)-Liderimizin sıhhati de hamdolsun çok iyi. Davutoğlu ve benzerleri gibi unutkan, yetersiz, çapsız oldukları hâlde hem kel hem fodul misali davranan beşinci sınıf, düşük kalibreli politika oyuncularının duçar olduğu amansız illetlere bakınca; nihayetsiz şükürler olsun diyoruz.

TARTIŞMA NEDEN ÇIKTI?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı Diyarbakır ziyaretinde "Kürt Meselesi: Yeni Bir Demokratikleşme Sürecinin Temel Unsurları" başlığı altında 10 maddelik çözüm önerisi sıralamıştı. Buna karşılık olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise "Serok artık kartını açık oynamaktadır. Ve PKK tezlerini savunacak kadar çukurlaşmıştır. Serok Ahmet, Türkiye'nin başına sarılmış beladır, kumanda edilen mandacıdır, geçmişi ve geleceğiyle siyasi kundakçıdır" ifadelerini kullanmıştı.

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