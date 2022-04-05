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TIMETURK / POLİTİKA / MHP'li Ersoy disipline sevk edildi

MHP'li Ersoy disipline sevk edildi

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, parti politikalarına aykırı açıklamalarından dolayı tedbirli olarak disipline sevk edildi.

1 Saat Önce
2022-04-05 18:14:03
MHP'li Ersoy disipline sevk edildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy basına yapmış olduğu parti politikalarımıza aykırı açıklamalarından dolayı, parti tüzüğümüzün disipline dair hükümlerini uygulamak üzere tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir" ifadelerine yer verdi. DHA .

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