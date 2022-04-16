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TIMETURK / POLİTİKA / MHP'li Baki Ersoy partisinden istifa etti

MHP'li Baki Ersoy partisinden istifa etti

Zamları ve TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarını eleştirmesinin ardından MHP’den kesin ihraç talebiyle Merkezi Disiplin Kurulu’na sevk edilen Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, istifa ettiğini duyurdu.

2 Saat Önce
2022-04-16 15:07:43
MHP'li Baki Ersoy partisinden istifa etti

Ersoy, "Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek" açıklamasının ardından kesin ihraç talebiyle Merkezi Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Ersoy sosyal emdya hesabından Bahçeli'ye ve partisine sadık kalacağını belirterek istifa ettiğini açıkladı.

Ersoy, "Liderim Sayın Devlet Bahçeli Bey'e ve davama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bağlı ve sadık kalacağım. Disipline sevkimle ilgili kamuoyunda yapılan istismar edici tartışmaların davama ve partime zarar verme ihtimalini bertaraf amacıyla partimden bugün istifa ediyorum" diye yazdı.

Ersoy, "Liderim Sayın Devlet Bahçeli Bey'e ve davama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bağlı ve sadık kalacağım. Disipline sevkimle ilgili kamuoyunda yapılan istismar edici tartışmaların davama ve partime zarar verme ihtimalini bertaraf amacıyla partimden bugün istifa ediyorum" diye yazdı.

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