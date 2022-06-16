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MHP Diyarbakır İl Teşkilatı feshedildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Diyarbakır İl Teşkilatının feshedildiğini, il başkanlığının kapatıldığını bildirdi.

3 Saat Önce
2022-06-16 12:10:08
MHP Diyarbakır İl Teşkilatı feshedildi

Yalçın, sosyal medya hesabından, "MHP Diyarbakır İl Teşkilatımız, görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklamasını yaptı.

MHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kısa süre içinde il teşkilatına yeni görevlendirmeler yapılması için çalışmalar başlatıldı.

sem .

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